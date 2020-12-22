22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Насколько опасен новый коронавирус для России и защитят ли от него сегодняшние вакцины?

09:30 22.12.2020 Фото: Pikist
0

Новый штамм вируса распространяется на 70% быстрее предыдущих.

% name% title
Вирусы мутируют постоянно, но у этого штамма целых 23 мутации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Насколько опасен новый коронавирус для России и защитят ли от него сегодняшние вакцины?Сроки начала вакцинации «Спутником V» пожилых россиян от коронавируса, назвал ГинцбургЕщё 923 новостей

По данным британских властей, новый вариант коронавируса на 70% заразнее предыдущих. Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и другие страны уже прекратили пассажирское сообщение с королевством, о полном закрытии границ ЕС может быть объявлено в ближайшее время.

О появлении новых штаммов коронавируса отдельные СМИ сообщают чуть ли не каждый день, так что многие наверняка приобрели иммунитет к таким «сенсациям». И это правильно — обычно сам факт появления нового варианта вируса ничего не значит, ведь подавляющее большинство из них отличаются только на уровне кода, но не по фактическим свойствам инфекции.

Судя по всему, британский штамм под труднопроизносимым названием VUI-202012/01 — это другая история. Любой выход новых данных о коронавирусе сопровождается волной дезинформации, так что обращаться следует к первоисточнику. Вот что о новом варианте COVID-19 рассказал на пресс-конференции главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс.

«Вирусы мутируют постоянно, но у этого штамма целых 23 мутации — это необычно большое число. У него также есть изменения в тех элементах вируса, с помощью которых он проникает в клетки. Основываясь на трех источниках — генетических, эпидемиологических и лабораторных исследованиях, — мы можем утверждать, что этот штамм способен распространяться гораздо быстрее предыдущих. В Лондоне уже более 60% новых случаев приходится на этот вариант вируса — он становится доминирующим штаммом, поскольку умеет лучше распространяться. Меняется ли течение болезни? Похоже, что нет. У нас нет никаких данных о том, что пациенты с этим штаммом чаще требуют госпитализации или умирают. Распознает ли иммунитет новый штамм вируса? Есть теоретическая возможность, что некоторые мутации могут сказаться на иммунном ответе, но конкретных данных об этом пока нет».

Как сообщил присутствовавший там же премьер-министр Борис Джонсон, новый штамм вируса распространяется на 70% быстрее предыдущих. К такому выводу британские аналитики пришли на основании того, как быстро он стал доминирующим на юге Великобритании — еще в середине ноября на него приходилось 23% новых случаев в регионе, теперь уже 59%. В целом по стране спад заболеваемости за это время сменился резким подъемом до новых максимумов пандемии.

Источник: bfm.ru

коронавирус мутация насколько опасен штамм вируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поболтать по телефону станет дороже в 2021 году. Предупредили о подорожании аналитики
10:30 22-12-2020
Поболтать по телефону станет дороже в 2021 году. Предупредили о подорожании аналитики
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:27 22-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
День "пяти двоек": Что Ванга напророчила на 22.12.2020?
10:20 22-12-2020
День
Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения
10:19 22-12-2020
Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения
Как выявить недолив бензина на АЗС, рассказал специалист Shell
10:15 22-12-2020
Как выявить недолив бензина на АЗС, рассказал специалист Shell
Новая угроза: сбился график вакцинации от кори в Новосибирской области
10:15 22-12-2020
Новая угроза: сбился график вакцинации от кори в Новосибирской области
БердскОтключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат
10:14 22-12-2020
Отключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
10:00 22-12-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПриглашает на новогодние представления с 27 декабря Дворец культуры «Родина» в Бердске
10:00 22-12-2020
Приглашает на новогодние представления с 27 декабря Дворец культуры «Родина» в Бердске
22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?
09:50 22-12-2020
22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?