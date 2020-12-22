Насколько опасен новый коронавирус для России и защитят ли от него сегодняшние вакцины?

Вирусы мутируют постоянно, но у этого штамма целых 23 мутации

По данным британских властей, новый вариант коронавируса на 70% заразнее предыдущих. Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и другие страны уже прекратили пассажирское сообщение с королевством, о полном закрытии границ ЕС может быть объявлено в ближайшее время.

О появлении новых штаммов коронавируса отдельные СМИ сообщают чуть ли не каждый день, так что многие наверняка приобрели иммунитет к таким «сенсациям». И это правильно — обычно сам факт появления нового варианта вируса ничего не значит, ведь подавляющее большинство из них отличаются только на уровне кода, но не по фактическим свойствам инфекции.

Судя по всему, британский штамм под труднопроизносимым названием VUI-202012/01 — это другая история. Любой выход новых данных о коронавирусе сопровождается волной дезинформации, так что обращаться следует к первоисточнику. Вот что о новом варианте COVID-19 рассказал на пресс-конференции главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс.

«Вирусы мутируют постоянно, но у этого штамма целых 23 мутации — это необычно большое число. У него также есть изменения в тех элементах вируса, с помощью которых он проникает в клетки. Основываясь на трех источниках — генетических, эпидемиологических и лабораторных исследованиях, — мы можем утверждать, что этот штамм способен распространяться гораздо быстрее предыдущих. В Лондоне уже более 60% новых случаев приходится на этот вариант вируса — он становится доминирующим штаммом, поскольку умеет лучше распространяться. Меняется ли течение болезни? Похоже, что нет. У нас нет никаких данных о том, что пациенты с этим штаммом чаще требуют госпитализации или умирают. Распознает ли иммунитет новый штамм вируса? Есть теоретическая возможность, что некоторые мутации могут сказаться на иммунном ответе, но конкретных данных об этом пока нет».

Как сообщил присутствовавший там же премьер-министр Борис Джонсон, новый штамм вируса распространяется на 70% быстрее предыдущих. К такому выводу британские аналитики пришли на основании того, как быстро он стал доминирующим на юге Великобритании — еще в середине ноября на него приходилось 23% новых случаев в регионе, теперь уже 59%. В целом по стране спад заболеваемости за это время сменился резким подъемом до новых максимумов пандемии.

Источник: bfm.ru