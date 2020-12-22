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Завалит снегом? Прогноз поды на 22 декабря в Бердске

06:30 22.12.2020 Фото: pixabay
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Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

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На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -16, -21 °С, местами до -27 °С, днем -14, -19 °С.

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