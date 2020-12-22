Завалит снегом? Прогноз поды на 22 декабря в Бердске

На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег, при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -16, -21 °С, местами до -27 °С, днем -14, -19 °С.