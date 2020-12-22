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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 22 декабря отмечается 7 именин по церковному календарю

07:10 22.12.2020 Фото: pexels
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По святцам 22 декабря отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Женщины

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
день ангела именинники именины
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