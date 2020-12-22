Сегодня именины: 22 декабря отмечается 7 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Женщины
|Анна
|от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
|Ефросинья
|от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»