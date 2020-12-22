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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 декабря 2020 в России и мире

07:40 22.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Список праздников России и мира 22 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День рождения российского хоккея 22 декабря

• День энергетика
• Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
• День наступления ночи

• День рождения российского хоккея
• День бардовской песни
• День работника Пенсионного фонда России
• День герба и флага Ульяновской области
• Праздник зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы
• День памяти святой Анны Пророчицы
• День памяти святителя Софрония Кипрского
• День памяти преподобного Стефана Новосиятеля
• День математики - Индия
• День обмена печеньем (National Cookie Exchange Day) - США
• День коротышек (National Short Person Day) - США
• День хлеба с финиками и орехами (National Date Nut Bread Day) - США
• День работников дипломатической службы - Украина
• День матери - Индонезия
• День учителя (Dia del Educador Cubano) - Куба
• День высадки английских колонистов (Forefather`s Day) - США
• День вооружённых сил - Вьетнам
• День единства (National Unity Day) - Зимбабве
• Именины у Анны, Софрония, Василия, Александра, Степана, Владимира
• Анна Тёмная

Важные даты

1790 русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил.
1857 выпущена первая почтовая марка в России.
1920 открытие 8-го Всероссийского съезда Советов в Москве (по 29 декабря). Утверждение плана ГОЭЛРО.

1938 в Южной Африке поймана рыба Латимерия - самая древняя из ныне существующих на Земле.
1976 первый пробный полёт самолёта Ил-86.
1978 Андрей Чикатило совершил своё первое убийство.
1987 Никки Сикс пережил клиническую смерть от передозировки героина, что вдохновило его на написание песни «Kickstart My Heart».
1990 на станции Ельниково (Белгородская область) столкнулись три поезда (грузовой и два пассажирских). Погибли 11 человек (официально).
2000 указом Президента РФ установлен Памятный День российской гвардии.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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