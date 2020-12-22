Пообещавшего освободить напавших на сына Мишустина приговорили к колонии

В 2018 году Андрей и Сергей Бессмертновы были задержаны в Москве за нападение на 17-летнего сына Михаила Мишустина, который на тот момент занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Против них завели дело о хулиганстве.

В 2018 Мишустин еще не был председателем Правительства Российской Федерации Пресненский суд Москвы признал виновным Алексея Тарабурина в мошенничестве за то, что тот обещал за вознаграждение освободить мужчин, арестованных за нападение на сына премьер-министра Михаила Мишустина. Как сообщила сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая, Тарабурина приговорили к 3 годам колонии общего режима.

В 2018 году Андрей и Сергей Бессмертновы были задержаны в Москве за нападение на 17-летнего сына Михаила Мишустина, который на тот момент занимал пост главы Федеральной налоговой службы. Против них завели дело о хулиганстве. Их приговорили к реальным срокам, после чего апелляционная инстанция изменила наказание на условное

Согласно материалам дела, супруга одного из братьев через знакомых нашла контакт Тарабурина, который представился помощником руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова. Он обещал договориться о прекращении уголовного дела за 3 миллиона рублей. Женщина передала деньги, однако ее муж остался в СИЗО.

"Тарабурин Алексей Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения Тарабурину А.Г. в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что суд взыскал с Тарабурина 2 миллиона 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей Анны Бессмертновой в счет возмещения имущественного вреда.