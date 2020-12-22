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Каким категориям россиян проиндексируют пенсии и ежемесячные выплаты с 1 января 2021 сообщили в Совфеде

13:03 22.12.2020 Фото: pixabay
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По словам сенатора, также с 1 февраля 2021 года будут увеличены ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий на уровень инфляции по текущему году — на 3,8%.

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В Совфеде рассказали, кому проиндексируют соцвыплаты в 2021 году

С 1 января 2021 года будут проиндексированы все страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, рассказала в пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Бибикова: сенаторы рассчитывают принять закон об упрощённом порядке назначения пенсии до конца декабря

По словам сенатора, также с 1 февраля 2021 года будут увеличены ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий на уровень инфляции по текущему году — на 3,8%.

Кроме этого, с 1 апреля 2021 года будут увеличены социальные пенсии, а также проиндексирован материнский семейный капитал на первого и на второго ребёнка.

индексация пенсии пособия
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