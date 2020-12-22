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Порядок начисления пенсий меняется с 1 января 2021 года, как и в чем - разъяснила сенатор Бибикова

16:20 22.12.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Парламентарий отметила, что в 2024-2025 годах пенсию пожилым людям будут назначать за 15-летний стаж работы, а пенсионный коэффициент должен будет доходить до 30.

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Пенсии в 2021 году будут назначать по новым правилам

С 2021 года наряду с изменением пенсионного возраста изменится и порядок назначения пенсий, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, изменятся требования по стажу и количеству пенсионных коэффициентов.

-Так, гражданам, уходящим на пенсию в будущем году, потребуется 12 лет стажа работа, а количество пенсионных баллов доведено до 21, — сказала Бибикова.

Парламентарий отметила, что в 2024-2025 годах пенсию пожилым людям будут назначать за 15-летний стаж работы, а пенсионный коэффициент должен будет доходить до 30.

пенсия порядок начисление пенсии
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