Порядок начисления пенсий меняется с 1 января 2021 года, как и в чем - разъяснила сенатор Бибикова

Парламентарий отметила, что в 2024-2025 годах пенсию пожилым людям будут назначать за 15-летний стаж работы, а пенсионный коэффициент должен будет доходить до 30.

Пенсии в 2021 году будут назначать по новым правилам

С 2021 года наряду с изменением пенсионного возраста изменится и порядок назначения пенсий, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, изменятся требования по стажу и количеству пенсионных коэффициентов.

-Так, гражданам, уходящим на пенсию в будущем году, потребуется 12 лет стажа работа, а количество пенсионных баллов доведено до 21, — сказала Бибикова.

Парламентарий отметила, что в 2024-2025 годах пенсию пожилым людям будут назначать за 15-летний стаж работы, а пенсионный коэффициент должен будет доходить до 30.