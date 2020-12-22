Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 22 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

День будет непростым для многих знаков зодиака. Самые длинные ночи провоцируют леность и нежелание рано вставать. Павел Глоба советует все важные дела закончить до полудня, так как они имеют тенденцию отнимать много времени и энергии.

Важно проявлять внимательность и учитывать каждую мелочь

Гороскоп на 22 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Трудности могут возникнуть во взаимопонимании с сослуживцами и партнёрами. Переговоры могут не принести нужных результатов. Требуется внимание и сдержанность в высказываниях. На все это уйдёт много сил. Но звёзды расположены к Овнам, поэтому им удастся преодолеть все сложности. Остаток дня рекомендуется провести в кругу семьи, где царит взаимопонимание и восстановить свои силы.

Лев

Самообладание понадобится этому знаку зодиака в решении многих вопросов. Ещё понадобится быстрое реагирование на ситуации дня. Так многие дела будут наиболее успешно разрешимы. На глаза начальству лучше не попадаться. В личной жизни также придётся утрясти некоторые вопросы, которые требуют быстрого, но вдумчивого подхода.

Стрелец

Для этого знака лучше проявить настойчивость в завершении начатых дел. С началом новой деятельности или воплощением новых идей желательно повременить. В общении рекомендуется избегать малознакомых людей, больше слушать, чем говорить. И обязательно надо оставить время для отдыха, иначе могут быть проблемы для здоровья.

Гороскоп на 22 декабря для знаков стихии Земли

Телец

День 22 декабря у Тельцов пролетит незаметно, так как будет очень насыщен событиями. Но у них хватит сил, знаний и умения, чтоб справиться с ними на все 100%. Если недостаточно своего опыта можно обратиться к консультации более компетентных лиц. Единственное о чём предупреждает астролог – надо всё хорошенько обдумывать в финансовой сфере, особенно в займах и кредитовании.

Дева

Этому знаку стоит немного убавить свой трудовой порыв. Работа – это ещё не всё самое главное в жизни. Близкие люди также нуждаются во внимании. К тому же эмоции в работе могут привести к нервозности, которая скажется на отношениях в семье. Восстановить силы в данный день помогут водные процедуры, показательны в этом плане сауна или бассейн.

Козерог

Энергия и целеустремлённость этого знака будет иметь свои положительные результаты. Неординарный подход к решению проблем позволит справиться сразу с несколькими задачами. Но к помощи посторонних рекомендуется относиться осторожно, не исключены навязывания заведомо ошибочных путей, которые будут тормозить деятельность этого знака.

Гороскоп на 22 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Для представителей этого знака многие события дня будут иметь своё продолжение в будущих периодах. Усердие в работе будет оценено руководством – возможен быстрый карьерный рост. В личной жизни – намечается встреча с человеком, который сыграет не последнюю роль в судьбе Близнецов. А проекты, которым будет положено начало 22 декабря получат перспективное развитие.

Весы

Астролог не советует Весам в данный период затевать споры, критиковать кого-либо или давать чёткие рекомендации по любым вопросам. Невнимательность к мелочам может повлечь ошибки, из-за которых не только пострадает данный воздушный знак, но и другие люди. А вот для отдыха, прогулок и просто для раздумий над жизненно важными вопросами день подходит хорошо.

Водолей

Огорчить окружающих может настроение Водолея: брюзжание, недовольство и критика будут сыпаться из него по любому поводу. Но после полудня ситуация изменится. Водолеи будут восприимчивы к новой информации, у них появятся новые идеи и планы. Но общение всё же стоит сократить до минимума. Звёзды рекомендуют не выяснять отношений с близкими людьми, чтоб не пожалеть об этом в дальнейшем.

Гороскоп на 22 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Для успеха в данный день надо соблюдать дозировку дел, не брать на себя слишком больших обязательств. Перерасход энергии как физической, так и эмоциональной пагубно скажется на организме, возможен нервный срыв. Не исключены ошибки в работе, которые могут быть следствием невнимательности в юридических аспектах. Если есть возможность, то важные дела лучше перенести на другой период.

Скорпион

Расставить приоритеты в делах, правильно распределить свои силы и возможности – вот что советует астролог этому знаку. К тому же нежелательно действовать молниеносно, день требует вдумчивого подхода во всём. Тем Скорпионам, кто занят в творческой индустрии или шоу-бизнесе, предстоит блеснуть своими талантами и приобрести свой круг поклонников и поклонниц.

Рыбы

В профессиональной сфере для Рыб могут быть приятные сюрпризы, касающиеся новых перспектив. А вот эмоциональное состояние этого знака будет подвержено колебаниям от радужного настроения до пессимизма. Влиять на него могут разные факторы: необходимость корректировки планов, непонимание близких, агрессивность коллег. Рыбам рекомендуется во всех ситуациях сохранять хладнокровие.

Источник: rsute