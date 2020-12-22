Будут совершенствовать систему оплаты труда педагогов до 1 марта: станет ли от этого больше зарплата?

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе. О результатах этой работы они обязаны доложить в Правительство.
Михаил Мишустин дал ряд поручений в сфере образования.
Так, Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в Правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года.
Источник: Правительство РФ