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Будут совершенствовать систему оплаты труда педагогов до 1 марта: станет ли от этого больше зарплата?

08:54 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Михаил Мишустин  дал ряд поручений в сфере образования.

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Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе. О результатах этой работы они обязаны доложить в Правительство.

Михаил Мишустин  дал ряд поручений в сфере образования.

Так, Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в Правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года.

Источник: Правительство РФ

выплаты коронавирус меры соцподдержки распоряжение Михаил Мишустин
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