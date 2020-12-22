В Нововоронеже решили не откладывать снос памятника Алёнке, – его увозят с площади прямо сейчас. На прощание с пугающим монументом даже собрались несколько особо сильных духом местных жителей. Теперь он отправится на переплавку, простояв на площади всего несколько дней.
Снесли пугающую скульптуру «Аленки» в Нововоронеже
09:02 22.12.2020
На прощание с пугающим монументом даже собрались несколько особо сильных духом местных жителей.
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От редакции
Жуткая скульптура?
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