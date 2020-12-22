Снесли пугающую скульптуру «Аленки» в Нововоронеже

На прощание с пугающим монументом даже собрались несколько особо сильных духом местных жителей.

Теперь он отправится на переплавку

В Нововоронеже решили не откладывать снос памятника Алёнке, – его увозят с площади прямо сейчас. На прощание с пугающим монументом даже собрались несколько особо сильных духом местных жителей. Теперь он отправится на переплавку, простояв на площади всего несколько дней.