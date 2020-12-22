Главные темы дня: кто отравил Навального, жуткая статуя Аленки, оставили умирать на улице женщину в Ростове

Навальный сообщил, что связался по телефону с одним из героев расследования об отравлении.

В Ростове женщину оставили умирать на улице

Россия вслед за двадцатью другими странами ограничила авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

Навальный сообщил, что связался по телефону с одним из героев расследования об отравлении. Сотрудник рассказал ему детали операции, в том числе, что яд якобы был нанесен на брюки и трусы.

В Нововоронеже демонтировали апокалиптический монумент «Алёнка», установленный три дня назад. Жители расстроились, а один из чиновников пообещал пристроить страшно красивую статую у себя на ипподроме, чтоб отгонять сглаз.

В Ростове женщина, которой стало плохо, попросила помощи в школе. Ей вызвали скорую и оставили умирать на улице.

Источник: Телеграм