Приглашает на новогодние представления с 27 декабря Дворец культуры «Родина» в Бердске

27 декабря Новогодний утренник у ёлки для детей и их родителей

27 декабря 11:00 малый зал

«Новогодние подарки»

Спектакль Новосибирского театра кукол 0+

27 декабря, 2 января 12:00, 14:00 большой зал

«Дело было в январе…»

Новогодний утренник у ёлки для детей и их родителей 0+

4 января 17:00 большой зал

Новогодний концерт

экс-солиста ВИА "Синяя птица" Александра Дроздова 6+

5 января 12:00 большой зал

«Кто сказал «Му»?

Шоу ростовых кукол 0+

6 января 12:00 большой зал

«Мульти-Ёлка»

Спектакль театра «Заводной апельсин» 0+

8 января в 16:00 малый зал

«С Рождеством» праздничный концерт творческих коллективов под руководством В.Н. Лахненко 6+

10 января в 16:00 на большой сцене Дворца культуры "Родина"!

Лев Шапиро — композитор, поэт, исполнитель, автор песен для суперзвезд российской эстрады: Григория Лепса, Лолиты, Михаила Шуфутинского, Хора Турецкого, Эмина и других. Песня Льва Шапиро «Самый лучший день», спетая Григорием Лепсом, занимает первые места в российских хит-парадах, а также в 2011 году получила всероссийскую премию «Золотой граммофон». Его самый лучший день ещё впереди. Именно так певец и композитор Лев Шапиро говорит о творчестве. Возможно, этот день настанет завтра.

Разнообразная музыка – гармоничное и расслабленное регги, всегда разный рок-н-ролл, фривольность традиционного шансона, плюс авторские песни — делает стиль Льва Шапиро уникальным! В 90-е годы — лидер и автор песен известной барнаульской рок-группы «Седьмое небо». Сейчас вновь выступает с собственным коллективом и записывает альбомы с привлечением друзей-музыкантов. Автор более 200 песен, часть из которых вошли в 10 изданных альбомов.