Высмеяли в соцсетях мрачный памятник-мем Аленке в Нововоронеже

Фото с памятником Аленки стало мемом в сети

18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка установили необычный памятник, по легендам, она была основательницей села в Нововоронеже.

Увы, скульптура простояла совсем недолго. Местные жители начали массово жаловаться на "жуткую" и "устрашающую" скульптуру и всячески критиковать как сам памятник, так и его создателей. Влетело также и местной администрации.

Двухметровую скульптуру сделали из металлоконструкций с элементами художественной ковки.

После демонтажа Аленку решили перевезти на склад администрации и будут решать ее дальнейшую судьбу. 21 декабря жуткую скульптуру снесли.

Памятник простоял всего несколько дней, но помнить будут его еще очень долго. Пользователи соцсетей вдохновились необычным обликом статуи Аленки, и сразу же наделали мемов.

Местные жители предложили сделать ночную подсветку, чтобы усилить пугающий эффект. “Covid пришел в Аленку” и похожие комментарии, не обошли стороной этот арт-объект. Сотрудники администрации согласились, что скульптура местного сказочного персонажа получилась весьма неудачной.

Кто вел себя хорошо, тот получит подарок от деда мороза, а кто плохо, того Алёнка воронежская заберёт в ад pic.twitter.com/DU5JyTqudt — let webDev = {name : 'Vasiliy'}; (@LetWebdev) December 20, 2020

Нововоронежская Алёнка олицетворяет все мои попытки сделать что то дельное, в результате которых получается все равно Алёнка pic.twitter.com/CkmV5LPQ4V — NST (@tprk_nst) December 20, 2020

Аленке из Нововоронежа нашли сестру-двойника в Новосибирске.