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Высмеяли в соцсетях мрачный памятник-мем Аленке в Нововоронеже

09:38 22.12.2020 Фото: Твиттер
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Сотрудники администрации согласились, что скульптура местного сказочного персонажа получилась весьма неудачной.

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Фото с памятником Аленки стало мемом в сети

18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка  установили необычный памятник, по легендам, она была основательницей села в Нововоронеже.

Увы, скульптура простояла совсем недолго. Местные жители начали массово жаловаться на "жуткую" и "устрашающую" скульптуру и всячески критиковать как сам памятник, так и его создателей. Влетело также и местной администрации.

Двухметровую скульптуру сделали из металлоконструкций с элементами художественной ковки.

После демонтажа Аленку решили перевезти на склад администрации и будут решать ее дальнейшую судьбу. 21 декабря жуткую скульптуру снесли.

Памятник простоял всего несколько дней, но помнить будут его еще очень долго. Пользователи соцсетей вдохновились необычным обликом статуи Аленки, и сразу же наделали мемов.

Местные жители предложили сделать ночную подсветку, чтобы усилить пугающий эффект.  “Covid пришел в Аленку” и похожие комментарии, не обошли стороной этот арт-объект. Сотрудники администрации согласились, что скульптура местного сказочного персонажа получилась весьма неудачной.

Аленке из Нововоронежа нашли сестру-двойника в Новосибирске.

мем памятник памятник Аленке снос памятника
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