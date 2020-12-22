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Новая угроза: сбился график вакцинации от кори в Новосибирской области

10:15 22.12.2020 Фото: pixnio
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Прививки против кори проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

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Основной мерой профилактики кори является иммунизация

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Новосибирской области произошел сбой в графике вакцинации от кори и других заболеваний

В Новосибирской области в течение 2020 года случаев заболевания корью среди населения не регистрировалось.

На территории области активно продолжается вакцинация против кори.

План вакцинации против кори выполнен на 94,2 % (привито 34553 человека из 36670 запланированных). Из них, у детей план выполнен на 95 % (привито 27469 детей из 28915 запланированных).

План ревакцинации выполнен на 90% (привито 42517 чел. из 47360 запланированных), план ревакцинации детского населения выполнен на 90,3 % (привито 32888 чел. из 36425 запланированных). Иммунизация продолжается.

Напоминаем, что основной мерой профилактики кори является иммунизация. В соответствии с Национальным календарем прививок иммунизация проводится детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и повторно в 6 лет (ревакцинация). Среди взрослых от 18 до 35 лет прививкам подлежат лица, ранее не болевшие корью: не привитые, имеющие только одну прививку, не имеющие сведений о прививках. При регистрации случая кори по эпидемиологическим показаниям прививки взрослым проводятся без ограничения возраста.

В случае отсутствия документального подтверждения ранее проведенных прививок или перенесенного заболевания, наличие и состояние иммунитета к вирусу кори можно определить путем серологического исследования крови. Такие исследования проводятся в медицинских центрах, занимающихся лабораторной диагностикой.

Прививки против кори проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

Источник: rospotrebnadzor

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