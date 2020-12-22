В крупных торговых центрах начали работать традиционные рождественские ярмарки. Корреспондент НГС собрал несколько наиболее оригинальных праздничных товаров новосибирских умельцев. Ассортимент у большинства торговцев предсказуемый — украшения, игрушки, фигурное мыло. Что касается последнего, то ему, как правило, изготовители пытаются придать максимально не мыльный вид. Например, в виде президента Путина.
Продают свечи и мыло в виде Путина на рождественской ярмарке в Новосибирске
09:48 22.12.2020
Продавец уверяет, что оно сделано без отдушек и красителей. Подходит для самых нежных мест.
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