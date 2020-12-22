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Как выявить недолив бензина на АЗС, рассказал специалист Shell

10:15 22.12.2020 Фото: pixabay
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Объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике.

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Бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок

Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

"Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают", - сообщил он.

Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом.

"Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его", - отметил руководитель сети АЗС Shell.

Источник: РИА Новости

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