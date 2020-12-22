Поболтать по телефону станет дороже в 2021 году. Предупредили о подорожании аналитики

Скажется и растущий объем потребления интернет-трафика абонентами — он увеличивается на 50−60% каждый год, и это требует от операторов расширения емкости сетей.

Рост на 10−15% будет обусловлен в первую очередь снижением курса рубля, считают специалисты

Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10−15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики. Прежде всего рост будет обусловлен снижением курса рубля — операторы закупают оборудование за рубежом.

Скажется и растущий объем потребления интернет-трафика абонентами — он увеличивается на 50−60% каждый год, и это требует от операторов расширения емкости сетей.

Важным фактором, влияющим на стоимость конечных услуг, остается реализация государственных инициатив — например, программы «Доступный интернет» и «Закон Яровой», которые финансируются фактически за счет операторов.

Тариф на вырост

В 2020 году цены на мобильную связь выросли на 10−12%, сказал «Известиям» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, одной из главных причин увеличения стоимости тарифов и опций стало снижение курса рубля, который просел в этом году на 20% по отношению к другим мировым валютам. Операторы закупают оборудование для строительства сетей за рубежом, поэтому и расходы зависят от курса валют, пояснил аналитик. На росте тарифов сказалась и необходимость выполнения операторами требований нормативно-правовых актов, в частности увеличения объема хранилищ по «закону Яровой», добавил Денис Кусков.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует рост стоимости тарифов на мобильную связь по итогам 2020 года примерно на 15% по сравнению с предыдущим. К уже перечисленным причинам роста стоимости тарифов он добавил падение доходов операторов от роуминга.

В 2021 году можно ждать роста цен на услуги мобильной связи еще на 10−12%, спрогнозировал Денис Кусков. Он объяснил это растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами. Он увеличивается на 50−60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей.

По мнению эксперта, также на цены оказывает влияние и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Кроме «закона Яровой», в следующем году должна добавиться и реализация проекта «Доступный интернет» (предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам), издержки по исполнению которого также лягут на операторов, пояснил аналитик.

По мнению Максима Савватина, в 2021 году мобильные услуги подорожают на 15% при условии, если влияние пандемии будет снижаться и можно будет увидеть усиление экономической активности.

Основной причиной роста, по его мнению, станет инфляция и рост курса рубля как следствие пандемии.

В этом году лидером роста цен стал Tele2, отметил Денис Кусков. Оператор приравнял стоимость своих тарифов к ценам большой тройки в некоторых регионах. Ранее у Tele2 были самые недорогие тарифы, что было оправдано тем, что оператор последним из большой четверки выходил в большинство регионов и таким образом привлекал к себе клиентов на уже насыщенном рынке.

Впрочем, в отдельных субъектах возможны ценовые войны между операторами и снижение стоимости связи. Как писали «Известия», «Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов по итогам III квартала 2020 года.

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Самый простой способ нарастить абонентскую базу — снизить цены, считают эксперты. Если другие операторы заметят большой отток клиентов, то могут включиться в эту игру, полагают специалисты.

В домашних условиях

Тарифы на домашний интернет в 2020 году подорожали на 15%, отметил Денис Кусков. А по мнению Максима Савватина — на 10−12%, то есть меньше, чем на мобильную связь. Причины увеличения стоимости тарифов схожи с теми, что привели к удорожанию услуг на рынке мобильной связи — падение курса рубля к основным мировым валютам. Из-за этого растут затраты провайдеров на оборудование — как специализированное, необходимое для расширения сетей, так и на пользовательское, например модемы, роутеры, ТВ-приставки, пояснил аналитик.

Также провайдеры обязаны сохранять трафик граждан по «закону Яровой», а значит, каждый год увеличивать объем хранилищ, добавил он.

В следующем году тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти еще на 10−12%, но при условии стабилизации курса рубля, посчитал Максим Савватин. Как правило, все фильмы, права на трансляции спортивных соревнований, ТВ-контент закупают за рубежом и оплачивают в валюте. Если рубль сильно просядет относительно основных мировых валют, то и платежи будут расти.

Операторы в этом случае будут вынуждены поднимать стоимость пакета телеканалов или исключать часть каналов из предложения, пояснил аналитик.

В ФАС сказали «Известиям», что служба ведет мониторинг цен на услуги связи.

С учетом текущей ситуации антимонопольная служба планирует проводить его и в дальнейшем, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Дополнительный трафик

В 2020 году цены на домашний интернет и ТВ были у «ЭР-Телеком» (работает под брендом «Дом.ru») выросли на 5−10%, сообщили в пресс-службе компании. Динамика стоимости тарифов в следующем году будет зависеть от рыночной ситуации и курсовой разницы, добавили там.

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В «Мегафоне» «Известиям» сказали, что в условиях непростого пандемического года не повышали тарифы. В новой тарифной линейке можно использовать оплаченные, но не израсходованные за месяц трафик и минуты, отметили в пресс-службе оператора.

В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») также отрицают рост цен на мобильную связь во время самоизоляции. В компании отметили, что поддерживают постепенный переход рынка от безлимитных тарифов в сторону более эффективного ценообразования, когда клиент сам определяет то, сколько, когда и за что он платит.

В МТС, Tele2 и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Операторы в этом году запустили новые тарифы и опции, в которых пакеты трафика предоставляются на неограниченное время, а не на месяц, как раньше. Стоимость минуты или гигабайта в них выше, чем в обычных пакетных тарифах, пояснил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Но назвать это прямым подорожанием нельзя, добавил он.

В январе 2020 года ФАС зафиксировала повышение цен на услуги связи на 1,5−2,5%. Тогда операторы обосновали рост тарифов увеличением затрат на развитие сетей с учетом новых требований законодательства. Летом ФАС в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи выдала предписание Tele2 вернуть их на уровень до 12 мая. Сейчас оператор оспаривает это решение в суде, сказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.