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Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения

10:19 22.12.2020 Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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УАЗы, "Газели", та же Lada Largus и "Нивы" во всех вариантах находят отличный спрос не по одному десятилетию.

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Как машина выглядит и на кого похожа, не имеет либо вообще никакого значения

Сегодня АвтоВАЗ объявил о старте производство обновленного Lada Niva, которая теперь будет называться Lada Niva Travel. По стилю автомобиль напоминает Toyota RAV4 нынешнего поколения. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил изменения, которые произошли с внедорожником.

"Спрос на продукцию российского автопрома уже много лет наглядно показывает, что для отечественных автолюбителей соотношение цены и количества выполняемых автомобилем функций гораздо важнее любых других параметров. УАЗы, "Газели", та же Lada Largus и "Нивы" во всех вариантах находят отличный спрос не по одному десятилетию.

Так что абсолютно закономерен тот факт, что модернизация подобных бюджетных "ретро- моделей" проходит по наименее затратному сценарию (как правило, декоративному), чтобы как можно дольше удерживать низкую цену - это определяющий критерий. Ну, а как машина выглядит и на кого похожа, не имеет либо вообще никакого значения, либо абсолютно второстепенное. Все это в полной мере относится и к рестайлингу Lada Niva Travel", - отметил эксперт.

Источник: РГ

Lada Niva Travel автомобиль как выглядит новые модели
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