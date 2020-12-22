Отключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат

В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2

В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2

В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Комсомольская 2,3,4,5а,2а,2б,6,8,10,10а,12,4в,4б,14,4а,6а,ул.Ленина 15,15а,15б,23,25,27,17,19,15в,17а,19а,21,ул.Первомайская 14) с 13:00ч. 22.12.2020 года до 17:00ч. 23.12.2020 года, информирует КБУ Бердска.

22.12.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 13:00 ч. в связи с выявленным дефектом в Т\К-28 магистральной тепловой сети от котельной ООО «ТГК-1» , в связи с чем будет отключено отопление и горячее водоснабжение у потребителей от ЦТП- 4Б(ул.Трудовая 12,школа № 3 "Пеликан") ЦТП-8Б(ул.Чернышевского 36,Военкомат,МВД).