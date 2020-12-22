22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат

10:14 22.12.2020 Фото: pixabay
0

В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2

% name% title
В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2

В связи с ремонтом водоподогревателей на ЦТП-2, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:(ул.Комсомольская 2,3,4,5а,2а,2б,6,8,10,10а,12,4в,4б,14,4а,6а,ул.Ленина 15,15а,15б,23,25,27,17,19,15в,17а,19а,21,ул.Первомайская 14) с 13:00ч. 22.12.2020 года до 17:00ч. 23.12.2020 года, информирует КБУ Бердска.

22.12.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 13:00 ч. в связи с выявленным дефектом в Т\К-28 магистральной тепловой сети от котельной ООО «ТГК-1» , в связи с чем будет отключено отопление и горячее водоснабжение у потребителей от ЦТП- 4Б(ул.Трудовая 12,школа № 3 "Пеликан") ЦТП-8Б(ул.Чернышевского 36,Военкомат,МВД).

горячая вода отключение тепло
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам повезло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поболтать по телефону станет дороже в 2021 году. Предупредили о подорожании аналитики
10:30 22-12-2020
Поболтать по телефону станет дороже в 2021 году. Предупредили о подорожании аналитики
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
10:27 22-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
День "пяти двоек": Что Ванга напророчила на 22.12.2020?
10:20 22-12-2020
День
Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения
10:19 22-12-2020
Эксперт о Lada Niva Travel: как она выглядит - не имеет никакого значения
Как выявить недолив бензина на АЗС, рассказал специалист Shell
10:15 22-12-2020
Как выявить недолив бензина на АЗС, рассказал специалист Shell
Новая угроза: сбился график вакцинации от кори в Новосибирской области
10:15 22-12-2020
Новая угроза: сбился график вакцинации от кори в Новосибирской области
БердскОтключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат
10:14 22-12-2020
Отключат горяченькую с 22 - 23 декабря в Бердске. Полный список адресов. Отопление тоже отключат
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
10:00 22-12-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскПриглашает на новогодние представления с 27 декабря Дворец культуры «Родина» в Бердске
10:00 22-12-2020
Приглашает на новогодние представления с 27 декабря Дворец культуры «Родина» в Бердске
22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?
09:50 22-12-2020
22 декабря - Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Что это значит?