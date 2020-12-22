Пособие на детей от 3 до 7 лет: Придет ли двойная выплата в 12 000 рублей на детей в январе 2021

Консультант соцзащиты Искитимского района сообщила, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили. Планируется ли выплачивать повышенное пособие детям через 10 дней?

Не все семьи с детьми могут рассчитывать на двойное пособие после декабря 2020

Благосостояние некоторых семей с детьми в России значительно увеличится в 2021 году. Это станет возможным благодаря финансовой поддержке от государства в виде увеличенного пособия на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в прямом эфире 17 декабря:

- Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка. Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, - сказал президент.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о том, нужно ли собирать справки о доходах родителям, чтобы получить двойное пособие на детей от 3 до 7 лет.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" консультант соцзащиты Искитимского района Елена Горбунова, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили.

- О чем говорить, когда нет указа президента. Соответственно, нет нормативных документов. Те, кто уже обращался за услугой и получает выплату, им не нужно предоставлять документы с 1 января 2021 года. Это пособие назначается на год, на 12 месяцев. Назначение было в мае, как минимум в мае 2021 года не надо никаких документов сдавать. Обращаться не нужно, - сообщила Елена Николаевна.

Стоит ли надеяться на повышенную выплату в январе 2021 года?

- Основания так полагать нет. Нет нормативных документов. Когда будет правоустанавливающая база, тогда и можно будет вести об этом речь. Пока что заявка на январь 2021 года сделана в прежнем объеме. Возможно, что-то за это время изменится, - резюмировал Елена Горбунова.

Напомним, с июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать пособие на детей в размере половины прожиточного минимума. В среднем по России сумма равна 5 500 рублей. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Семьи, доход которых даже при условии получения этого пособия не вырос до уровня прожиточного минимума, могут рассчитывать на пособие в размере 12 036 рублей на одного ребенка с января 2021 года. Когда придёт повышенное пособие, пока неизвестно.