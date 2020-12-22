22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Пособие на детей от 3 до 7 лет: Придет ли двойная выплата в 12 000 рублей на детей в январе 2021

10:50 22.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
2 0

Консультант соцзащиты Искитимского района сообщила, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили. Планируется ли выплачивать повышенное пособие детям через 10 дней?

% name% title
Не все семьи с детьми могут рассчитывать на двойное пособие после декабря 2020
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Пособие на детей от 3 до 7 лет: Придет ли двойная выплата в 12 000 рублей на детей в январе 2021Почему некоторым не пришли 5 000 рублей на ребенка до 8 лет в Бердске. Прием в выходные устроил ПФРЕщё 417 новостей

Благосостояние некоторых семей с детьми в России значительно увеличится в 2021 году. Это станет возможным благодаря финансовой поддержке от государства в виде увеличенного пособия на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в прямом эфире 17 декабря:

- Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка. Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, - сказал президент.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о том, нужно ли собирать справки о доходах родителям, чтобы получить двойное пособие на детей от 3 до 7 лет.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" консультант соцзащиты Искитимского района Елена Горбунова, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили.

- О чем говорить, когда нет указа президента. Соответственно, нет нормативных документов. Те, кто уже обращался за услугой и получает выплату, им не нужно предоставлять документы с 1 января 2021 года. Это пособие назначается на год, на 12 месяцев. Назначение было в мае, как минимум в мае 2021 года не надо никаких документов сдавать. Обращаться не нужно, - сообщила Елена Николаевна.

Стоит ли надеяться на повышенную выплату в январе 2021 года?

- Основания так полагать нет. Нет нормативных документов. Когда будет правоустанавливающая база, тогда и можно будет вести об этом речь. Пока что заявка на январь 2021 года сделана в прежнем объеме. Возможно, что-то за это время изменится, - резюмировал Елена Горбунова.

Напомним, с июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать пособие на детей в размере половины прожиточного минимума. В среднем по России сумма равна 5 500 рублей. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Семьи, доход которых даже при условии получения этого пособия не вырос до уровня прожиточного минимума, могут рассчитывать на пособие в размере 12 036 рублей на одного ребенка с января 2021 года. Когда придёт повышенное пособие, пока неизвестно.

выплата на детей от 3 до 7 лет двойное пособие январь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш доход вырос благодаря новому пособию?

Мария, 22 декабря 2020 11:34
Доброе утро ,а что мне делать если я не имею не какова дохода тоись не работаю ,как мне оформить ?у меня трое детей подскажите и как жить .вот если Владимир Владимирович дал преказ о том чтоб все детские пособие оформить без справке о доходе
Аноним, 22 декабря 2020 11:37
НВР:
1350 это мнагодетные.кроми этого я нечего не получаю да и работаю я на заводе капусном

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Передачу «Жить здорово» с Малышевой собираются закрыть? Что ответил Первый канал
12:01 22-12-2020
Передачу «Жить здорово» с Малышевой собираются закрыть? Что ответил Первый канал
Намерены провести его "вторую инаугурацию" онлайн сторонники Трампа. Названа дата
12:00 22-12-2020
Намерены провести его
Извержение вулкана на Гавайях: захватывающее зрелище
11:52 22-12-2020
Извержение вулкана на Гавайях: захватывающее зрелище
22 декабря 2020 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
11:50 22-12-2020
22 декабря 2020 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Маска не поможет: нашли новые пути заражения коронавирусом
11:45 22-12-2020
Маска не поможет: нашли новые пути заражения коронавирусом
Нановспышки на Солнце в цикле от яркого происхождения до безумной гибели зафиксировали астрономы, пишет NASA
11:35 22-12-2020
Нановспышки на Солнце в цикле от яркого происхождения до безумной гибели зафиксировали астрономы, пишет NASA
Бердск"Сестра начала синеть": не могут сделать КТ переболевшей коронавирусом с тромбозом легких Юлии Анохиной в Бердске. Единственный аппарат сломан 7 дней 1
11:32 22-12-2020
Десятки российских компаний попали под санкции США 1
11:30 22-12-2020
Десятки российских компаний попали под санкции США
Сегодня, 22.12 - День образования Пенсионного фонда России: История важной даты
11:20 22-12-2020
Сегодня, 22.12 - День образования Пенсионного фонда России: История важной даты
БердскМашиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу
11:17 22-12-2020
Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу