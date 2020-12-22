Хабаровский «Амур» дважды сыграет с «Сибирью» на выезде: добудут ли хозяева очки?

У новосибирцев еще сохранились шансы на попадание в плей-офф, поэтому они мотивированы набирать как можно больше очков, особенно в поединках с аутсайдерами чемпионата.

«Сибирь» 22 декабря выяснит отношения с «Амуром», и наши эксперты сделают прогноз на это противостояние

Сибирь

«Сибирь» располагается на девятой строчке Восточной конференции и имеет в своем активе 34 очка. У команды был неплохой период, в течение которого она стабильно набирала очки. Однако сейчас она пребывает далеко не в лучшей кондиции и потерпела четыре поражения подряд.

Напомним, что до перерыва новосибирцы отправились на выезд, где уступили «Трактору» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (1:3). Стоит сказать о том, что в прошлых трех поединках дружина Николая Заварухина не могла забросить больше одной шайбы, но и в ответ пропускала не более трех. Таким образом, «Снежинки» отстали от «Барыса» на пять очков в таблице и рискуют не попасть в плей-офф.

Амур

«Амур» занимает десятую позицию Востока и уже вряд ли претендуют на попадание в восьмерку. Правда, на своем льду хабаровчане играют достаточно неплохо и время от времени обыгрывают даже топовых соперников. После обидных поражений от «Сочи» (2:3) и «Локомотива» (3:4) подопечные Сергея Светлова расправились с «Витязем» со счётом 3:1, с неплохим настроением уйдя на перерыв.

Однако в гостях «Тигры» показывают совершенно не те результаты, что дома, и они выиграли всего две встречи в основное время. В среднем они пропускают около четырех шайб за игру на чужой площадке, что является плохим показателем.

Статистика

«Сибирь» выиграла пять прошлых матчей против «Амура» дома в рамках КХЛ.

Хабаровчане уступили в четырех встречах из шести.

«Амур» выиграл всего два матча в основное время на выезде.

Прогноз

«Сибирь» практически всегда обыгрывала «Амур» на своем льду. В этом сезоне навряд ли что-то изменится, потому как хабаровчане демонстрируют посредственную игру на выезде и достаточно много пропускает. У новосибирцев еще сохранились шансы на попадание в плей-офф, поэтому они мотивированы набирать как можно больше очков, особенно в поединках с аутсайдерами чемпионата.

Источник: vseprosport