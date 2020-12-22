31 декабря в 2020 году: выходной или нет, рассказал Роструд

Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

31 декабря может стать для сотрудников нерабочим

Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, однако его можно сделать и выходным, сообщили РИА Новости в Роструде.

"В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час", - напомнил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

При этом 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим, если им предоставят дополнительный день отдыха.

"Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - пояснил Шкловец.

Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.

Источник: РИА Новости