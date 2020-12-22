Десятки российских компаний попали под санкции США

Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.

Де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы

Министерство торговли США опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.

Список, размещенный для публичного ознакомления на сайте Федерального реестра 22 декабря, включает 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. При этом де-факто в перечне 41 российская организация, так как названия некоторых из них там продублированы. Эти компании, по мнению американских властей, являются "военными конечными пользователями", что делает их объектами экспортного контроля.

Минобороны, СВР, "Сухой" и многие другие

В санкционный список, в частности, попали Минобороны России, специальный летный отряд "Россия", а также Служба внешней разведки.

В нем также содержится перечень из девяти предприятий авиационной промышленности. В их числе: корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", "Туполев", корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева.

Попала под санкционные ограничения и Объединенная авиастроительная корпорация. ОДК производит двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ.

В космической сфере в санкционный список минторга США включен РКЦ "Прогресс", который изготавливает ракеты семейства "Союз". Кроме того, в него включен головной научный институт "Роскосмоса" - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

Также под ограничения попало одно из старейших в России судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи". Оно заложено в 1704 году, сейчас занимается созданием патрульных кораблей, супертраулеров и подводных лодок, в том числе новейших проекта 636.3 "Варшавянка" для ТОФ и проекта 677 "Лада" для Балтийского и Северного флотов.

Предприятия госкорпорации "Росатом" впервые с 2014 года попали под американские санкции. В этот список попали предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и "Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).

Комментарий "Ростеха"

Включение корпорации "Ростех" в санкционный список минторга США - это очередной виток недружественных действий, заявили РИА Новости в корпорации.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в "Ростехе".

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости ранее сообщали, что специалисты корпорации изучают информацию о санкционном списке США, реализация ключевых гражданских программ продолжается.

В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность продолжает работать с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от зарубежных партнеров не поступало.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак в конце сентября говорил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения.

Санкции против "Авиазапчасти" и "Элекона"

В конце ноября США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении. В частности, речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.