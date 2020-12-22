«Ростелеком» признан «Компанией года» в цифровой отрасли по версии издания «Континент Сибирь»

В Новосибирской области и Республике Алтай цифровой оператор завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».

«Ростелеком» стал обладателем звания «Компания года»

«Ростелеком» стал обладателем звания «Компания года» в сфере телекоммуникаций по версии одного из самых авторитетных бизнес-изданий Сибирского федерального округа — газеты и онлайн-портала «Континент Сибирь».

Эксперты в числе сильных сторон цифрового оператора назвали прирост выручки в 2020 году, запуск новых проектов и наращивание активов.

«При выборе победителей в номинации “Компания года” мы обращаем внимание не только на темпы развития и прирост финансовых показателей. Оценивается также маркетинговая политика, уровень укрепления позиций компании на рынке, степень экспансионного развития в течение года, а также результаты управленческой политики», — уточнил Александр Месаркишвили, главный редактор делового издания «Континент Сибирь».

Повлияла на оценку экспертов и своевременная реализация поставленных задач. В частности, «Ростелеком» в Сибири в этом году досрочно исполнил второй этап федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских

регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии.

Кроме того, в Новосибирской области и Республике Алтай цифровой оператор завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».

«Для нас очень важно, что в 2020 году “Ростелеком” стал в этом рейтинге лучшим на телеком-рынке Сибири. Это признание заслуг каждого сотрудника компании, потому что мы работаем для того, чтобы гарантировать клиентам доступ к самым

современным услугам как для работы, так и для жизни. И нам это удается», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».