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«Ростелеком» признан «Компанией года» в цифровой отрасли по версии издания «Континент Сибирь»

11:05 22.12.2020 Фото: Ростелеком
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В Новосибирской области и Республике Алтай цифровой оператор завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».

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«Ростелеком» стал обладателем звания «Компания года»
«Ростелеком» стал обладателем звания «Компания года» в сфере телекоммуникаций по версии одного из самых авторитетных бизнес-изданий Сибирского федерального округа — газеты и онлайн-портала «Континент Сибирь».
Эксперты в числе сильных сторон цифрового оператора назвали прирост выручки в 2020 году, запуск новых проектов и наращивание активов.
«При выборе победителей в номинации “Компания года” мы обращаем внимание не только на темпы развития и прирост финансовых показателей. Оценивается также маркетинговая политика, уровень укрепления позиций компании на рынке, степень экспансионного развития в течение года, а также результаты управленческой политики», — уточнил Александр Месаркишвили, главный редактор делового издания «Континент Сибирь».
Повлияла на оценку экспертов и своевременная реализация поставленных задач. В частности, «Ростелеком» в Сибири в этом году досрочно исполнил второй этап федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских
регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии.
Кроме того, в Новосибирской области и Республике Алтай цифровой оператор завершил работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».
«Для нас очень важно, что в 2020 году “Ростелеком” стал в этом рейтинге лучшим на телеком-рынке Сибири. Это признание заслуг каждого сотрудника компании, потому что мы работаем для того, чтобы гарантировать клиентам доступ к самым
современным услугам как для работы, так и для жизни. И нам это удается», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
ростелеком
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