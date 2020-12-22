Маска не поможет: нашли новые пути заражения коронавирусом

Максимально полное понимание механизма перемещения вируса позволит выстроить эффективные барьеры на его пути

Человечество получает новые знания о коронавирусе, однако многие крайне важные вопросы пока остаются без ответов, например, о точных путях передачи COVID-19 человеку. Об этом напомнил знаменитый китайский специалист по вирусам Чжун Наньшань, слова которого приводит ресурс «Хуаньцюван».

Поводом для заявления эксперта стали спорадические случаи заболевания коронавирусом в отдельных регионах КНР. По предварительным данным, в целом ряде случаев возникновение COVID-19 связано с импортными замороженными продуктами, на упаковке которых инфекция пробралась в Китай.

В этой связи учёный задаётся вопросами, насколько высока вероятность того, что человек может заразиться коронавирусом от упаковки с продуктами; какова должна быть концентрация COVID-19, чтобы он мог представлять опасность; сколько инфекция может прожить на коробке, в том числе при глубокой заморозке. Все эти аспекты остаются неизученными и нуждаются в прояснении. Максимально полное понимание механизма перемещения вируса позволит выстроить эффективные барьеры на его пути, отметил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения считает, что передача живого вируса на упаковке с товарами крайне маловероятна. Аналогичной позиции придерживаются американские эпидемиологи, говорится в статье.

Китайские учёные возможность передачи коронавируса человеку не от человека не отрицают. По мнению отдельных специалистов, именно такой вариант распространения COVID-19 стал причиной недавних вспышек в Китае. В пользу этого аргумента говорит то, что иных путей проникновения у инфекции практически нет — китайские власти выстроили целый ряд барьеров на пути заболевания и свели к минимуму потоки въезжающих в страну. Ещё одно свидетельство — тот факт, что заболевшие коронавирусом в Пекине, Даляне и Циндао связаны с приёмкой и распределением иностранных замороженных продуктов.

Источник: Парламентская газета