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Маска не поможет: нашли новые пути заражения коронавирусом

11:45 22.12.2020 Фото: pixabay
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Всемирная организация здравоохранения считает, что передача живого вируса на упаковке с товарами крайне маловероятна.

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Максимально полное понимание механизма перемещения вируса позволит выстроить эффективные барьеры на его пути
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Человечество получает новые знания о коронавирусе, однако многие крайне важные вопросы пока остаются без ответов, например, о точных путях передачи COVID-19 человеку. Об этом напомнил знаменитый китайский специалист по вирусам Чжун Наньшань, слова которого приводит ресурс «Хуаньцюван».

Поводом для заявления эксперта стали спорадические случаи заболевания коронавирусом в отдельных регионах КНР. По предварительным данным, в целом ряде случаев возникновение COVID-19 связано с импортными замороженными продуктами, на упаковке которых инфекция пробралась в Китай.

В этой связи учёный задаётся вопросами, насколько высока вероятность того, что человек может заразиться коронавирусом от упаковки с продуктами; какова должна быть концентрация COVID-19, чтобы он мог представлять опасность; сколько инфекция может прожить на коробке, в том числе при глубокой заморозке. Все эти аспекты остаются неизученными и нуждаются в прояснении. Максимально полное понимание механизма перемещения вируса позволит выстроить эффективные барьеры на его пути, отметил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения считает, что передача живого вируса на упаковке с товарами крайне маловероятна. Аналогичной позиции придерживаются американские эпидемиологи, говорится в статье.

Китайские учёные возможность передачи коронавируса человеку не от человека не отрицают. По мнению отдельных специалистов, именно такой вариант распространения COVID-19 стал причиной недавних вспышек в Китае. В пользу этого аргумента говорит то, что иных путей проникновения у инфекции практически нет — китайские власти выстроили целый ряд барьеров на пути заболевания и свели к минимуму потоки въезжающих в страну. Ещё одно свидетельство — тот факт, что заболевшие коронавирусом в Пекине, Даляне и Циндао связаны с приёмкой и распределением иностранных замороженных продуктов.

Источник: Парламентская газета

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