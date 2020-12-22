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Намерены провести его "вторую инаугурацию" онлайн сторонники Трампа. Названа дата

12:00 22.12.2020 Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Более 60 тыс. человек уже зарегистрировались на мероприятие.

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Более 60 тыс. человек уже зарегистрировались на мероприятие

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его "онлайн-инаугурацию". Страница с названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.

Более 60 тыс. человек уже зарегистрировались на мероприятие. "Церемония" запланирована на 12:00 (20:00 мск), когда избранного президента демократа Джозефа Байдена будут приводить к присяге.

Советник предвыборной кампании американского лидера Джейсон Миллер 18 декабря опроверг распространявшуюся в соцсетях информацию о якобы проведении "инаугурации" Трампа в 2021 году на территории поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

инаугурация президент сша сторонники Трампа церемония Дональд Трамп
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