Свереда предложил "взорвать Керченский мост", а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор"

Киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса, с таким призывом в эфире телеканала "Прямой" выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Как утверждает Свереда, действующий "нормандский" формат якобы "завел в никуда", а Германия и Франция не раз занимали "неоднозначную позицию на переговорах", поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

"Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров", - заявил политолог. По его словам, Киев должен иметь стратегию военного "освобождения" Донбасса и Крыма. Так, в качестве "конкретных мер" Свереда предложил "взорвать Керченский мост", а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор".

"Реальная оборона – это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", - утверждает политолог.

По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.

Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. Военный эксперт Михаил Жирохов также заявлял, что "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника. "Львовская база и другие будут полностью уничтожены", — предупредил он.

Сам Свереда ранее предлагал продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от "агрессии" России.

Источник: РИА Новости