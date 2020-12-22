22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

"Новый Перл-Харбор": предложили атаковать Крымский мост на Украине

13:00 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Львовская база и другие будут полностью уничтожены.

% name% title
Свереда предложил "взорвать Керченский мост", а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор"

Киевские власти должны разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса, с таким призывом в эфире телеканала "Прямой" выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Как утверждает Свереда, действующий "нормандский" формат якобы "завел в никуда", а Германия и Франция не раз занимали "неоднозначную позицию на переговорах", поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

"Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров", - заявил политолог. По его словам, Киев должен иметь стратегию военного "освобождения" Донбасса и Крыма. Так, в качестве "конкретных мер" Свереда предложил "взорвать Керченский мост", а российскому флоту "устроить новый Перл-Харбор".

"Реальная оборона – это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", - утверждает политолог.

По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.

Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными. Так, бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях, а также Крымcкий мocт. Военный эксперт Михаил Жирохов также заявлял, что "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника. "Львовская база и другие будут полностью уничтожены", — предупредил он.
Сам Свереда ранее предлагал продать американским компаниям земли на восточной границе страны для защиты от "агрессии" России.

Источник: РИА Новости

крым Перл-Харбор российский флот украина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это необходимость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Вирусу нужно выживать": что будет с коронавирусом через 5 лет, рассказал инфекционист
13:30 22-12-2020
Календарь окрашивания волос по фазам луны на январь 2021 года
13:20 22-12-2020
Календарь окрашивания волос по фазам луны на январь 2021 года
Зарезал друга ножом. Застал его с любимой в постели рецидивист в Новосибирске
13:20 22-12-2020
Зарезал друга ножом. Застал его с любимой в постели рецидивист в Новосибирске
Отпустили из отдела полиции соратницу Навального Любовь Соболь
13:15 22-12-2020
Отпустили из отдела полиции соратницу Навального Любовь Соболь
За что могут заблокировать контент? Ужесточат правила для соцсетей в России
13:15 22-12-2020
За что могут заблокировать контент? Ужесточат правила для соцсетей в России
Планирует начать выпуск беспилотных автомобилей в 2024 году Apple
13:12 22-12-2020
Планирует начать выпуск беспилотных автомобилей в 2024 году Apple
БердскПолучат ли выплату в 5 000 рублей рожденные 17 декабря 2012 дети в декабре 2020
13:09 22-12-2020
Получат ли выплату в 5 000 рублей рожденные 17 декабря 2012 дети в декабре 2020
Каким категориям россиян проиндексируют пенсии и ежемесячные выплаты с 1 января 2021 сообщили в Совфеде
13:03 22-12-2020
Каким категориям россиян проиндексируют пенсии и ежемесячные выплаты с 1 января 2021 сообщили в Совфеде
БердскКак работают РКЦ, стоматология ЦГБ и почта 31 декабря и в Новый год 2021 в Бердске. Полный график работы
13:03 22-12-2020
Как работают РКЦ, стоматология ЦГБ и почта 31 декабря и в Новый год 2021 в Бердске. Полный график работы
"Новый Перл-Харбор": предложили атаковать Крымский мост на Украине
13:00 22-12-2020