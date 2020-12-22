Детальный гороскоп Павла Глобы на предпоследнюю неделю 2020 года

Старайтесь следовать наставлениям эксперта, чтобы остаться на плаву и завершить эту декабрьскую неделю правильно

Павел Глоба — пожалуй, самый известный астролог в нашей стране. Его рекомендации многие люди воспринимают очень серьезно, и это помогает им обходить стороной неприятности.

На нашем портале собраны все самые важные советы астролога, которые будут полезны для представителей любого Знака Зодиака. Старайтесь следовать наставлениям эксперта, чтобы остаться на плаву и завершить эту декабрьскую неделю правильно.

Овен

Овнам в эти семь дней астрологи настоятельно рекомендуют обходить стороной скандалы и ссоры. Простые и действенные обряды в этом будут наилучшими помощниками. Не нужно навязывать свое мнение, так как это чревато неурядицами не только в семье. Нужно быть более ласковыми и добрыми с теми, кто вам дорог. В работе и бизнесе нельзя останавливаться на достигнутом. Очень важно продолжать действовать, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Одиноким Овнам лучше пока приостановить новые знакомства.

Телец

Тельцам нужно избавиться от вредных привычек, которые медленно, но верно отравляют жизнь. Это время улучшения себя. В первые четыре дня недели астролог советует Тельцам без опаски принимать нестандартные решения на работе и в любви. Звезды и планеты будут в идеальном положении, особенно в первый день недели. Удача будет рядом и в любовной сфере. Тельцам можно знакомиться и общаться с людьми. С пятницы по воскресенье, наоборот, лучше уйти в затворничество и как следует отдохнуть от всего, перестать рисковать.

Близнецы

Каждый Знак Зодиака по-особому выражает свои чувства. В этот период Близнецам стоит поступать так, как они считают правильным. Вторая половинка и окружающие поймут их. Звезды помогут укрепить семейные отношения. Нужно помнить о том, что при неурядицах в семье ответственными назначат Близнецов. Неблагоприятный день недели — 27 декабря. На выходных лучше избегать крупных покупок и трат. Также в выходные лучше не оставаться надолго в уединении. Нужно посвящать время близким.

Рак

Сейчас Ракам стоит следовать законам Вселенной. Очень важно понимать, что любые противоречия заставляют нас идти против своего предназначения и нарушают баланс энергии. На работе людям этого Знака стоит заняться поиском компромиссов, что, в принципе, подходит и для семейной жизни. Нужно найти способ показать любимому человеку и родственникам, что любые разногласия — это не более чем недоразумение. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе высок риск подхватить простуду. Нужно одеваться по погоде.

Лев

Львам лучше как можно меньше общаться с жадными Знаками Зодиака. Такие люди не смогут помочь в трудную минуту, уделив немного времени. Львам стоит трудиться, не покладая рук, а также надеяться только на самих себя. Наиболее продуктивным будет труд в начале недели и в воскресенье, так что отдых лучше планировать на пятницу и субботу. Самый опасный день — 24 декабря. В четверг лучше не начинать никаких новых дел, не показывать ревности близкому человеку. Это опасное время для выяснения отношений.

Дева

У Дев будет ослаблено биополе, поэтому астролог советует не забывать об отдыхе. Также полезно будет избавляться от вещей, разрушающих жизненную энергию. Очень большая удача ожидает творческих представителей Знака. Им удастся повысить доходы, решить все рабочие проблемы. Одиноким Девам Павел Глоба советует больше отдыхать в больших компаниях, больше веселиться и знакомиться. Новый роман поможет завершить год на позитивной ноте. У тех, кто уже в отношениях, ожидается очень теплый и спокойный период, без взлетов и падений.

Весы

У Весов наступает время, когда нужно плотно заниматься решением любых проблем и неурядиц. Больше нет возможности откладывать дела на потом. На этой неделе нужно заплатить все долги, рассчитаться с коммунальными платежами. Начнется неделя с неблагоприятной ноты, но специальные техники избавят Весов от негативных мыслей. В отношениях, которые только что начались, Весов ожидают некоторые неурядицы. Для знакомств эти семь дней не подходят. Лучше направить свою энергию на домашние дела и заботы.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее 26 декабря — в самый неблагоприятный день этой недели. Медитация на очищение от негатива поможет пережить возможные неурядицы и настроиться на лучшее. Большим успехом отметятся деловые переговоры, поиски работы. В целом Скорпионы станут намного обаятельнее, поэтому люди начнут им больше доверять. Это можно использовать в своих целях. Велика вероятность найти любовь в социальных сетях. Неделя будет очень благоприятной и яркой.

Стрелец

Стрельцам стоит поменьше иметь общих дел с самыми самовлюбленными Знаками Зодиака. Такие люди могут предать, резко сменить приоритеты. Некоторые трудности могут ожидать людей этого Знака в понедельник, но зато 22, 23 и 24 число станут очень благоприятными днями, в которые Стрельцов ждут очень приятные и судьбоносные изменения в жизни. Это отличное время для финансовой активности, покупок, заключения сделок на работе и в бизнесе. Что касается любви, то в этой сфере Стрельцам можно будет как начинать новые, так и закачивать старые отношения.

Козерог

Павел Глоба советует не расслабляться, потому что 2020 год еще не закончился. Нужно сфокусироваться на делах и важных задачах. Козерогов ждут большие успехи. Денежные медитации помогут снять негативные программы и принимать важные решения. Представителям данного Знака стоит проявлять больше напористости. Ночные светила на их стороне, поэтому им будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верить в свой успех и не откладывать ничего на потом.

Водолей

Водолеям астролог советует осторожнее общаться с самыми эмоциональными Знаками Зодиака. Они могут выводить Водолеев на негатив, провоцировать ссоры и ругань. В отношениях стоит заняться анализом всего происходящего. Нельзя терять веру в себя одиноким Водолеям: сейчас есть возможность познакомиться с очень интересным человеком. Еще Павел Глоба рекомендует не торопиться. Если принимать поспешные решения, можно потерять деньги, уважение и удачу.

Рыбы

У Рыб основной сферой жизни станет любовь. Эффективные ритуалы помогут найти вторую половинку, но активизироваться стоит не с самого начала недели. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут четверг, пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже находится в отношениях. Немного романтики не помешает. В работе и бизнесе наступает благоприятное время для начала новых дел. Но необходимо закончить всё самое важное. Торопиться нельзя, потому что в спешке можно допустить много ошибок.

Любовь или работа — что важнее? У каждого будет возможность сделать свой выбор на основе шестого чувства. Если это работа, то нужно включать креативность. В любви полезно пользоваться сильными талисманами. Павел Глоба желает вам успехов и благополучия.

Источник: dailyhoro.ru