"Сестра начала синеть": не могут сделать КТ переболевшей коронавирусом с тромбозом легких Юлии Анохиной в Бердске. Единственный аппарат сломан 7 дней

В редакцию за помощью обратилась сестра Юлии. Девушка надеется, что после публикации врачи быстрее примут решение о ее лечении. Тромб в любой момент оторваться, счет идет на минуты, - со слезами в голосе говорит Анастасия.

Сломался аппарат КТ в разгар пандемии в Бердске

Затягивают с оказанием помощи и не делают КТ из-за очередной поломки аппарата переболевшей коронавирусом Юлии Анохиной в Бердске, уверяет ее сестра Анастасия. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" за помощью 22 декабря. У Юлии Сергеевны после коронавируса тромбоэмболия легких, счет идет на минуты. Девушка надеется, что после публикации врачи быстрее примут решение о дальнейшем лечении сестры и быстрее починят томограф в поликлинике №2 Бердска. Напомним, КТ уже был сломан в разгар второй волны COVID-19. Его быстро починили, в этот раз ситуация затянулась. Аппарат не работает с 15 декабря.

"Юля начала синеть"

Анастасия рассказала, как ее сестра Юлия попала в ковидный госпиталь Бердска на ул. Попова с коронавирусом. Течение болезни было тяжелое, девушка попала в реанимацию.

- Был момент, когда сестра уже синеть начала, сатурация была 40. Ее увезли в реанимацию, откачали. Только там и была интенсивная терапия, а в госпитале как такового серьезного лечения не было, - рассказала сестра Юлии Анастасия.

После этого родные добились перевода Юлии Сергеевны в больницу Новосибирска в Дзержинский район через ОМС. Там она прошла тщательное лечение, но и после него девушка не выздоровела. Последствия вируса сказались на легких - образовался тромбоз. Затем ее госпитализировали в пульмонологию Бердска.

- На данный момент Юле не могут сделать КТ, потому что он сломан вторую неделю. Ее не переводят в другую больницу и не везут на обследование. Врачи до сих пор не приняли решение, хотя уже несколько дней планировали провести консилиум, - рассказала взволнованная Анастасия.

Девушка переживает, что врачи затягивают с принятием решения о дальнейшем лечении сестры, а главное с обследованием. Анастасия просит, чтобы ее перевели, например, в областную больницу, ведь там есть аппарат КТ для того, чтобы обследовать Юлию более детально и спасти.

- Сестра рассказала, что на прошлой неделе в пульмонологии умерло двое мужчин. У одного сердце отказало, у второго оторвался тромб. У сестры тоже тромбоз, надо знать, где этот тромб, сделать нормальное обследование. Ведь он может в любой момент оторваться, счет идет на минуты, - со слезами в голосе говорит Анастасия.

Ответы медиков

"Курьер. Среда. Бердск" связался с заведующей рентгенологическим отделением поликлиники №2 Бердска Ириной Гайер. Она подтвердила, что томограф сломан. Напомним, ранее Ирина Валерьевна рассказывала, что аппарат КТ не работал всего несколько часов. Это была не поломка, а перегрев аппарата от перегруза. Но в этот раз ситуация намного серьезнее.

- Аппарат сломан со вторника, 15 декабря. Деталь и программа полетела. Сейчас составляется договора, начали чинить аппарат. Сроки лучше узнавать у руководства ЦГБ, - отметила Ирина Гайер 21 декабря.

Также "Курьер. Среда. Бердск" обратился к начмеду ЦГБ Бердска Максиму Кучеренко с просьбой посодействовать в более оперативном лечении Юлии Анохиной. Также был задан вопрос по КТ, когда его починят?

Максим Александрович пока не ответил по срокам починки томографа. Информация по пациентке ему была передана. Как только поступит более детальный ответ от начмеда, "Курьер. Среда. Бердск" опубликует его. Читайте подробности в ближайшее время.

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