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За что могут заблокировать контент? Ужесточат правила для соцсетей в России

13:15 22.12.2020
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Внесенная в Госдуму поправка парламентариев обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент.

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Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей

Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, следует из поправки депутатов Александра Хинштейна и Сергея Боярского, внесенной в Госдуму в понедельник. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, разработчиками которого являются депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Согласно ей, в случае обнаружения интернет-ресурса, "который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации" на русском языке и государственных языках республик в составе РФ и который в России посещают более 500 тыс. пользователей в сутки, Роскомнадзор признает его социальной сетью и включает в реестр соцсетей.

В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, "позволяющие идентифицировать владельца социальной сети", уточняется в поправке.

При этом в случае, если число пользователей в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс., данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра. "Данная социальная сеть может быть исключена из реестра социальных сетей при отсутствии заявления ее владельца, если доступ к данной социальной сети на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс. пользователей сети интернет, расположенных на территории РФ", - отмечается в тексте.

Внесенная в Госдуму поправка парламентариев обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству и Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

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