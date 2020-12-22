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Предсказания Ванги на 2021 год: Какой кризис придет в год быка?

22:20 22.12.2020 Фото: dailyhoro.ru
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Создание вакцины от рака также возможно, ведь Ванга четко дала понять о том, что коварную болезнь скуют железными цепями.

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Рекомендации Ванги на 2021 год помогут многим избежать неприятностей и привлечь в жизнь позитивные перемены

Предсказания Ванги внушают доверие, ведь известная ясновидящая уже сумела удивить человечество точными прогнозами на будущее. Ее рекомендации на 2021 год помогут многим избежать неприятностей и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Ванга — самая известная провидица, к мнению которой прислушиваются до сих пор, причем речь идет не только о простых людях, но и о политиках. Ее емкие и точные прогнозы сбываются, и эксперты рекомендуют познакомиться с тем, что советует великая Ванга. Ценные рекомендации помогут справиться с любыми трудностями и найти свое место под солнцем.

Что ждет мир и Россию в 2021 году

По словам Ванги, в 2021 году планету ждет сход с орбиты, в связи с чем в мире прогнозируются сильные землетрясения, цунами и прочие природные катаклизмы. Не исключает прорицательница и того, что значительная часть суши в США погрузится в океан.

Неутешительный прогноз ждет и Европейские страны, которые могут подвергнуться новым атакам со стороны исламского мира. Применение нового вида оружия также неизбежно, если конфликт не удастся разрешить мирным путем.

Еще один важный прогноз — возможное объединение Китая с Россией с целью обретения господства. Создание вакцины от рака также возможно, ведь Ванга четко дала понять о том, что коварную болезнь скуют железными цепями.

Предвидела Ванга и демографический кризис, напрямую связанный с влиянием коронавирусной инфекции. Это предсказание уже начало сбываться, если подвести неутешительные прогнозы по смертности и рождаемости. Несмотря на эту новость, отчаиваться не стоит: второе полугодие 2021 года обещает быть позитивным и не исключен бум рождаемости.

Каждый из прогнозов Ванги может исполниться, поэтому людям по всему миру важно быть предельно осторожными в своих действиях. В новом 2021 году привлечь в жизнь позитивные перемены получится, если отбросить мысли о неудачах и с оптимизмом смотреть в будущее, не останавливаясь в духовном развитии.

Источник: dailyhoro.ru

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Создадут вакцину от рака в 2021?

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