Извержение вулкана на Гавайях: захватывающее зрелище

Опасные вулканические газы извергаются из кратера и представляют опасность для всех, особенно для людей с проблемами сердца или дыхания, младенцев, маленьких детей и беременных женщин.

Опасные вулканические газы извергаются из кратера и представляют опасность для всех, особенно для людей с проблемами сердца или дыхания, младенцев, маленьких детей и беременных женщин.

На Гавайях в ночь на 21 декабря начал извергаться вулкан Килауэа. Это один из самых больших и активных вулканов на островах. Все началось внезапно, сообщил Национальный парк гавайских вулканов. Это не первое извержение Килауэа.

В 9:30 вечера по восточному времени 20 декабря Гавайская вулканологическая обсерватория USGS (HVO) обнаружила свечение в кратере Халемаума на вершине вулкана Килауэа, указывающее на то, что в кальдере вершины Килауэа началось извержение. Из-за наличия водяного озера на вершине Килауэа и потенциальной опасности паровых взрывов и связанных с ними опасностей HVO повысила уровень предупреждения о вулкане Килауэа до предупреждающего, а его авиационный цветовой код-до красного 20 декабря, поскольку развитие событий было неопределенным.

Водяное озеро на вершине Килауэа вскипело, и началось извержение вулкана, с тремя отверстиями в стене кратера Халемаума, генерирующими лавовые потоки,которые способствуют росту лавового озера у основания кратера Халемаума. В настоящее время извержение ограничено кратером Халемаума.

HVO снизила уровень тревоги вулкана Килауэа для наблюдения и его авиационный цветовой код до оранжевого, отражая менее опасный характер продолжающегося извержения.

Опасные вулканические газы извергаются из кратера и представляют опасность для всех, особенно для людей с проблемами сердца или дыхания, младенцев, маленьких детей и беременных женщин.