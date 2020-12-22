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Привился от коронавируса в прямом эфире Байден

12:30 22.12.2020 Фото: AP Photo / Andrew Harnik
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Ранее в понедельник прививка также была сделана его жене Джилл.

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Прививка 78-летнему Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Вирусу нужно выживать": что будет с коронавирусом через 5 лет, рассказал инфекционистПривился от коронавируса в прямом эфире БайденЕщё 928 новостей

Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer. Трансляцию из клиники в Ньюарке (штат Делавэр) вела телекомпания CNN.

Прививка 78-летнему Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы.

"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", - сказал Байден после вакцинации.

Ранее в понедельник прививка также была сделана его жене Джилл.

вакцинация президент сша прививка. коронавирус
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