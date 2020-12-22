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"Вирусу нужно выживать": что будет с коронавирусом через 5 лет, рассказал инфекционист

13:30 22.12.2020 Фото: pixabay
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Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Вирусу нужно выживать": что будет с коронавирусом через 5 лет, рассказал инфекционистПривился от коронавируса в прямом эфире БайденЕщё 928 новостей

Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

"Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", - рассказал Тимаков.

То же самое, по словам эксперта, сейчас наблюдается в Великобритании: "Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет".

Источник: РИА Новости

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