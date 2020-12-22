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Розыск: Накупила колбасы с чужой карты неизвестная в Новосибирске

12:39 22.12.2020 Фото: МВД
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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 8-996-545-45-99.

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Воспользовалась чужой банковской картой

16 декабря в Отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратилась жительница Новосибирска с сообщением о том, что потеряла банковскую карту.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек, где была совершена покупка с карты потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, изображённой на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-17-18, 8-996-545-45-99.

Источник: МВД

банковская карта покупка по чужой карте розыск
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От редакции

Находили карту или деньги?

Аноним, 22 декабря 2020 12:50
Приходилось только терять.

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