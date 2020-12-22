Получат ли выплату в 5 000 рублей рожденные 17 декабря 2012 дети в декабре 2020

17 декабря 2020 во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для семей с детьми.

Кое-каких деток обделили в выплате

17 декабря 2020 во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для семей с детьми. Так, семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка.

Есть один важный момент: ребятишки, которые праздновали день рождение 17 декабря, уже не могут рассчитывать на выплату.

Если ребёнок родился с 18.12.2012 по 31.03.2021 года и ранее выплат на него не было, заявление можно подать до 1 апреля 2021 года. В том числе нужно подавать на всех детей, которые родились после 1 июля 2020 года.