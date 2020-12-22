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Получат ли выплату в 5 000 рублей рожденные 17 декабря 2012 дети в декабре 2020

13:09 22.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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17 декабря 2020 во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для семей с детьми.

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Кое-каких деток обделили в выплате
Сюжет: Все пособия Путина
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17 декабря 2020 во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для семей с детьми. Так, семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка.

Есть один важный момент: ребятишки, которые праздновали день рождение 17 декабря, уже не могут рассчитывать на выплату.

Если ребёнок родился с 18.12.2012 по 31.03.2021 года и ранее выплат на него не было, заявление можно подать до 1 апреля 2021 года. В том числе нужно подавать на всех детей, которые родились после 1 июля 2020 года.

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