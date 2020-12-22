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Прокалывает автомобили на парковке возле магазина по ул. Первомайской в Бердске выпирающая железяка. Смотрите видео

12:46 22.12.2020, Галина Панчева Фото: стоп-кадр с видео
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На трубу ограждения парковки наехал уже не один автомобилист. От контакта с ней в машинах остается дыра.

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После неудачной парковки рядом с опасной трубой Ольге Батовой предстоит недешевый ремонт автомобиля

Пробила выпирающей трубой ограждения автомобиль возле дома №14 по ул. Первомайской жительница Бердска Ольга Батова.

-Возле магазина птицефабрики «Октябрьской» есть ограждение — зеленая труба. Она прямая по периметру, а с одной стороны есть наклон. Несколько автомобилистов, в том числе и я, на эту трубу наехали. Я вошла в магазин и спросила, часто ли на эту трубу наезжают. Ответили, что очень часто. Спросила, почему трубу не срезают. Сказали, что этого не разрешает делать управляющая компания. Я посмотрела — там возле трубы несколько оттенков автомобильной краски. Позвонила в управляющую компанию, там сказали, что ограждения от нас, таких, которые смотреть не умеют, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 декабря Ольга Батова.

В разговоре с продавцами Ольга узнала, что наезды на трубу происходят каждый день, порой и по два раза на дню.

-У меня на автомобиле стоят датчики. Основную трубу они зафиксировали, а которая с наклоном, датчики ее не ловят. Машину хорошо повредила — труба ее проколола. Осталась дыра. И я знаю еще нескольких человек, которые на эту трубу наехали.

По словам Ольги Батовой, она звонила в УК СКС, ее попросили сбросить фотографии. Она их сбросила. Сказали, что нужно писать жалобу.

Автор видео Ольга Батова
kurersreda.

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автомобиль парковка повреждение труба Ольга Батова Бердская УК СКС
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От редакции

Вы наезжали на трубу возле магазина птицефабрики «Октябрьской»?

Эрвин, 22 декабря 2020 13:01
Может мадам в автошколу и учиться парковаться заново?
Головач Лена, 22 декабря 2020 13:13
что сказать..... ходи пешком

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