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Переехали трактором и втоптали в снег: Как накажут живодеров, растерзавших лису в Якутии

14:18 22.12.2020 Фото: Минприроды
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Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии.

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Браконьеры убили лису

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) проводит проверку по факту распространения видео в социальных сетях, где два неустановленных лица производят добычу лисы недопустимым способом, а также с применением транспортного средства.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки виновные лица будут привлечены к административной ответственности, а материалы проверки будут направлены в МВД по РС(Я) для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Источник: minprirod

браконьерство добыли лису жестокое обращение с животными
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