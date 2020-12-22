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Планирует начать выпуск беспилотных автомобилей в 2024 году Apple

13:12 22.12.2020 Фото: Pixabay
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Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.

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Основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей

Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный "прорывной" технологией батарей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Согласно агентству, компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов. Планы Apple пока не разглашаются официально.

Отмечается, что основным в стратегии Apple является производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

apple автомобиль. батарея
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