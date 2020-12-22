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Пообещал Mercedes и обманул на миллион подругу-пенсионерку сантехник в Новосибирске

12:46 22.12.2020 Фото: pixabay
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Мошенник убедил женщину, что купит ей «Toyota Camry» и «Mercedes-Benz».

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Мошенник убедил женщину, что купит ей «Toyota Camry» и «Mercedes-Benz»

Следователем отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2018 года до 12 февраля 2019 года у 39-летнего жителя г. Новосибирска, который работал сантехником в одной из управляющих компаний города, возник преступный умысел похитить денежные средства своей 61-летней знакомой - под предлогом приобретения дорогостоящих автомобилей «Toyota Camry» и «Mercedes-Benz» по ценам значительно ниже рыночных, мужчина предоставлял своей знакомой заведомо ложную информацию о своем участии в электронных торгах.

Как выяснили следователи, на сайте в сети «Интернет», на котором размещаются электронные торги по имуществу банкротов, мужчина просматривал объявления о продаже автомобилей, и получая в открытом доступе сведения о номерах лотов, марках автомобилей и стоимости, в последующем предоставлял эти сведения потерпевшей в качестве подтверждения своего намерения по приобретению имущества, тем самым убеждал знакомую в том, что он участвует в торгах, заведомо не намереваясь принимать в них участие. После чего, злоумышленник отправлял потерпевшей подтверждение о победе в торгах, присылая фиктивный договор купли-продажи автомобиля и поддельное платежное поручение для согласования.

Потерпевшая, убежденная, что ее знакомый выиграл в электронных торгах, передала ему денежные средства в сумме 1 075 000 рублей. Затем мужчина размещал информацию о продаже якобы приобретенных автомобилей на сайте объявлений и, вводил знакомую в заблуждение, что планирует продать автомобили по более высокой стоимости, а денежные средства затем передать ей, оставив себе процент от сделки. Тем временем, похищенными деньгами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. Так и не увидев результат от продажи автомобилей, спустя несколько месяцев потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Мужчину задержали в конце 2019 года. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвиняемому вменяется два эпизода преступной деятельности.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого находится в Калининском районном суде, где рассматривается по существу.

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От редакции

Наглец?

Аноним, 22 декабря 2020 13:05
Женщина клюнула на 40-летнего-хорошо,а вот как он её обвел вокруг пальца и ввел в заблуждение -плохо. Бесплатный СЫР ,только в мышеловке.

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