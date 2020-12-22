Отпустили из отдела полиции соратницу Навального Любовь Соболь

По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего".

"Вышла из ОВД в Новокосино", - сказала она в видео

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.

В понедельник вечером ее адвокат Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что полиция опрашивала Соболь.

"Вышла из ОВД в Новокосино", - сказала она в видео, опубликованном в Twitter.

По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего". Юрист ФБК добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Источник: РИА Новости