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Отпустили из отдела полиции соратницу Навального Любовь Соболь

13:15 22.12.2020 Фото: Википедия
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По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего".

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"Вышла из ОВД в Новокосино", - сказала она в видео

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.
В понедельник вечером ее адвокат Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что полиция опрашивала Соболь.

"Вышла из ОВД в Новокосино", - сказала она в видео, опубликованном в Twitter.

По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего". Юрист ФБК добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Источник: РИА Новости

выпустили из полиции сторонница Навального юрист фонда Любовь Соболь
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