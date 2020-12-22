Коронавирус в Новосибирской области: 166 новых зараженных за сутки на 22 декабря

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 706 обращений, госпитализированы 24 человека.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 706 обращений, госпитализированы 24 человека.

По данным оперативного штаба на утро 22 декабря в регионе выявлен 26 471 случай коронавирусной инфекции (+166 за сутки), в том числе у 1 553 детей. 22 221 пациент выписан с выздоровлением (+216 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 67 лет, 78 лет, 83 года, 91 год, и женщины в возрасте 51 год, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 895 человек.

В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ – 45 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 296.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 317 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 036 260 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 6 257 жителей региона, 78 014 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 706 обращений, госпитализированы 24 человека.