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Все новости / Недвижимость / Общество

Резко вырос спрос на комфортное и дорогое жилье в Новосибирске

15:30 22.12.2020 Фото: pxhere
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Средние цены также повысились — на 12% на вторичном рынке и на 16% в новостройках.

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На данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой

Бум на рынке жилой недвижимости, который прослеживается в течение последнего полугодия, коснулся и более дорогого ценового сегмента, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Спрос на такие квартиры в новостройках вырос на 31% по отношению к прошлому году, а на вторичном рынке рост составил 42%. Средние цены также повысились — на 12% на вторичном рынке и на 16% в новостройках. В Новосибирске интерес к жилью повышенной комфортности увеличился на 104% в сегменте вторичной недвижимости, а в категории новостроек – на 41%.

Тенденции рынка жилья бизнес- и премиум класса в России

За последний год спрос* на жилье повышенной комфортности (бизнес- и премиум-класса) в новостройках вырос на 31% в масштабах страны. На вторичном рынке всплеск интереса потенциальных покупателей был еще заметнее (+42%). Примечательно, что динамика спроса также зависима от комнатности и вида планировки жилья. Так, в категории новостроек наиболее значительный потребительский интерес наблюдался в отношении однокомнатных квартир (+43%), а на вторичном рынке данные показатели распределились примерно одинаково между квартирами различной комнатности (от +38% до +48%).

Интересно, что квартиры повышенной комфортности представляют собой достаточно неоднородную группу объектов в масштабах страны. Так, двухкомнатная квартира повышенной комфортности на Малой Бронной улице в Москве площадью 72 квадратных метра обойдется покупателю примерно в 130 млн. рублей, в то время как стоимость квартиры такой же площади в данном сегменте в микрорайоне Горский Новосибирска составит 13 млн рублей. При этом среди ключевых факторов, влияющих на стоимость квартир этого класса можно отметить территориальное положение, окружение и инфраструктура, спектр оказываемых дополнительных услуг (консьерж-сервис, подземный паркинг, закрытая территория с видеонаблюдением, и т.д). Также характерно, что на данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой — за год в продаже появилось на 58% больше объектов такого формата.

В среднем по итогам прошлого месяца на вторичном рынке объекты недвижимости повышенной комфортности можно было приобрести за 3,3 млн рублей, что на 12% выше чем в ноябре 2019 года. Наиболее существенный рост цен зафиксирован в отношении четырехкомнатных квартир — на 29%, средняя стоимость которых превысила 9,5 млн рублей. В новостройках квартиры бизнес-класса в среднем обходились на 16% дороже, чем в прошлом году — в 5,5 млн рублей. Стоимость новых четырехкомнатных квартир составила почти 18 млн рублей (на 24% выше, чем в ноябре 2019).

«Уверенный рост спроса на квартиры в новостройках бизнес-класса и премиум-класса говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности этих сегментов несмотря на сложную ситуацию в экономике. Это обусловлено широким выбором качественных проектов, подпадающих под действие программы льготной ипотеки (около 16% от общего объема предложения на рынке по данным Colliers International) на фоне снижения ставок по вкладам. Среди других причин активного интереса к такому жилью можно назвать повышенный отложенный спрос, ажиотаж, вызванный льготной ипотекой, вымывание лотов на рынке, ограниченный объем нового предложения и неустойчивость рубля», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.

Таблица 1. Рынок квартир премиум-класса и его динамика (вся Россия, на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019

Тип

Комнаты

Изменение предложения

Изменение спроса

Средняя цена, руб.

Изменение цены

Доля в предложении

Доля спроса

Вторичка

1

-21%

48%

2 363 196

5%

28%

36%

Вторичка

2

-18%

40%

3 022 703

6%

37%

40%

Вторичка

3

-17%

38%

4 225 634

13%

28%

21%

Вторичка

4

-8%

39%

9 506 062

29%

7%

3%

Вторичка

Св. планировка

58%

196%

5 592 487

23%

1%

0%

Вторичка

Всё вместе

-18%

42%

3 312 354

12%

100%

100%

Новостройка

1

-20%

43%

3 855 426

15%

38%

49%

Новостройка

2

-18%

23%

5 797 014

17%

38%

35%

Новостройка

3

-14%

13%

8 754 560

19%

21%

13%

Новостройка

4

-12%

4%

17 917 901

24%

3%

1%

Новостройка

Св. планировка

-13%

82%

5 602 079

29%

1%

1%

Новостройка

Всё вместе

-18%

31%

5 493 020

16%

100%

100%

Премиальное жилье в регионах

За последний год спрос на жилье повышенной комфортности заметнее всего вырос на Урале и в Сибири. Так, в Челябинске его показатели увеличились более чем в 2 раза на вторичку и на 31% на новостройки, в Новосибирске — в 2 раза и на 41%, а в Екатеринбурге — на 66% и в 2,5 раза соответственно. В Новосибирске потребительский интерес возрос на 41% в категории первичной недвижимости, а в категории вторичного жилья – на 104%. Новосибирск и Екатеринбург при этом стали одними из немногих крупных городов, где увеличилось предложение в этом сегменте рынка недвижимости. Также количество объявлений о продаже квартир бизнес- и премиум-класса выросло на вторичном рынке в Москве (+14%), а на рынке новостроек — в Ростове-на-Дону (+90%), Краснодаре (+44%) и Туле (+5%). В остальных крупных городах наблюдается дефицит квартир этого сегмента: по сравнению с ноябрем 2019 года уровень предложения снизился.

В Москве отмечается рекордная на фоне других регионов стоимость квартир повышенной комфортности: средняя цена объекта в столице на вторичном рынке превышает 24 млн рублей, а в новостройках — 16 млн рублей. При этом за год цены в столице на вторичную недвижимость бизнес- и премиум-класса увеличились больше чем в полтора раза. В Санкт-Петербурге подобное жилье обходится в среднем в два с лишним раза дешевле — около 10 млн рублей на вторичном рынке и 8,8 млн в новостройках, хотя уровень цен в культурной столице также поднялся в течение года. Далее следуют приморские южные регионы — в Сочи купить квартиру повышенной комфортности можно за 8 с лишним млн рублей, а в Севастополе — за 6–7 млн рублей. Замыкает пятерку наиболее “дорогих” регионов Нижний Новгород, где средняя цена покупки этого сегмента в новостройке превышает 6 млн рублей. В Новосибирске средняя стоимость жилья в новостройках составляет 4,7 млн рублей, а на вторичном рынке — 4,2 млн рублей. Подробнее — в Табл. 2.

«При условии продления действия программы льготной ипотеки и мягкой политики в отношении режима ограничительных мер наиболее вероятным сценарием представляется сохранение роста цен и числа сделок с более низкими темпами. Также после некоторой паузы в девелоперской активности на рынке премиальной недвижимости ожидается усиление конкуренции по мере вывода новых проектов и новых объемов в уже стартовавших проектах», — добавляет Дмитрий Алексеев.

Таблица 2. Рынок квартир премиум-класса в регионах и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019.

Регион

Тип квартиры

Изменение предложения

Изменение спроса

Средняя цена, руб.

Изменение средней цены

Вся Россия

Вторичка

-18%

42%

3 312 354

12%

Вся Россия

Новостройка

-18%

31%

5 493 020

16%

Брянск

Вторичка

-41%

23%

2 500 000

19%

Брянск

Новостройка

-14%

-15%

3 003 000

42%

Волгоград

Вторичка

-31%

37%

2 760 000

7%

Волгоград

Новостройка

-16%

3%

3 600 000

29%

Воронеж

Вторичка

-30%

47%

3 450 000

26%

Воронеж

Новостройка

-13%

5%

3 769 893

22%

Екатеринбург

Вторичка

4%

66%

4 500 000

13%

Екатеринбург

Новостройка

100%

152%

5 914 633

29%

Иркутск

Вторичка

-33%

-13%

4 700 000

27%

Иркутск

Новостройка

-31%

-27%

4 650 000

33%

Казань

Вторичка

-29%

62%

5 250 001

19%

Казань

Новостройка

-36%

28%

5 459 381

30%

Калининград

Вторичка

-32%

43%

4 500 000

32%

Калининград

Новостройка

-23%

18%

4 800 214

46%

Киров

Вторичка

-25%

61%

2 350 000

7%

Киров

Новостройка

-16%

16%

3 155 291

10%

Краснодар

Вторичка

-20%

67%

3 400 000

6%

Краснодар

Новостройка

44%

16%

3 186 922

18%

Красноярск

Вторичка

-25%

45%

4 000 000

14%

Красноярск

Новостройка

8%

31%

3 945 000

25%

Москва

Вторичка

14%

10%

24 257 325

57%

Москва

Новостройка

-8%

75%

16 035 100

19%

Нижний Новгород

Вторичка

-42%

29%

4 390 000

22%

Нижний Новгород

Новостройка

-33%

-3%

6 100 000

53%

Новосибирск

Вторичка

69%

104%

4 200 000

5%

Новосибирск

Новостройка

28%

41%

4 700 000

22%

Омск

Вторичка

-37%

65%

3 000 000

20%

Омск

Новостройка

-59%

14%

2 790 000

14%

Пермь

Вторичка

-30%

28%

3 300 000

10%

Пермь

Новостройка

-20%

38%

4 228 120

25%

Ростов-на-Дону

Вторичка

-2%

62%

3 450 000

10%

Ростов-на-Дону

Новостройка

90%

38%

3 560 965

12%

Самара

Вторичка

-32%

26%

3 350 000

6%

Самара

Новостройка

-47%

7%

3 550 000

9%

Санкт-Петербург

Вторичка

-22%

31%

10 400 049

28%

Санкт-Петербург

Новостройка

-12%

42%

8 798 726

36%

Саратов

Вторичка

-30%

54%

2 530 000

10%

Саратов

Новостройка

-4%

61%

2 311 000

25%

Севастополь

Вторичка

-21%

57%

6 672 000

28%

Севастополь

Новостройка

-60%

-36%

6 100 000

37%

Симферополь

Вторичка

-20%

48%

4 700 000

9%

Симферополь

Новостройка

-41%

15%

4 163 487

2%

Сочи

Вторичка

-6%

51%

8 400 000

29%

Сочи

Новостройка

-46%

39%

8 100 000

50%

Ставрополь

Вторичка

-20%

56%

3 250 000

18%

Ставрополь

Новостройка

65%

4%

2 937 600

9%

Томск

Вторичка

-27%

17%

3 900 000

28%

Томск

Новостройка

-46%

-19%

4 415 000

30%

Тула

Вторичка

-29%

28%

4 100 000

17%

Тула

Новостройка

5%

23%

4 086 600

31%

Тюмень

Вторичка

-4%

22%

4 600 000

15%

Тюмень

Новостройка

-20%

-21%

5 300 000

28%

Ульяновск

Вторичка

-24%

46%

2 550 000

11%

Ульяновск

Новостройка

-23%

-15%

3 220 749

9%

Уфа

Вторичка

-24%

30%

4 150 000

9%

Уфа

Новостройка

-40%

35%

4 140 000

18%

Челябинск

Вторичка

-24%

115%

2 359 953

5%

Челябинск

Новостройка

-9%

31%

3 326 803

44%

Ярославль

Вторичка

-30%

30%

3 160 000

15%

Ярославль

Новостройка

-45%

12%

3 554 100

15%
жилье квартиры повышенной комфортности свободная планировка
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