Резко вырос спрос на комфортное и дорогое жилье в Новосибирске

Бум на рынке жилой недвижимости, который прослеживается в течение последнего полугодия, коснулся и более дорогого ценового сегмента, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Спрос на такие квартиры в новостройках вырос на 31% по отношению к прошлому году, а на вторичном рынке рост составил 42%. Средние цены также повысились — на 12% на вторичном рынке и на 16% в новостройках. В Новосибирске интерес к жилью повышенной комфортности увеличился на 104% в сегменте вторичной недвижимости, а в категории новостроек – на 41%.
Тенденции рынка жилья бизнес- и премиум класса в России
За последний год спрос* на жилье повышенной комфортности (бизнес- и премиум-класса) в новостройках вырос на 31% в масштабах страны. На вторичном рынке всплеск интереса потенциальных покупателей был еще заметнее (+42%). Примечательно, что динамика спроса также зависима от комнатности и вида планировки жилья. Так, в категории новостроек наиболее значительный потребительский интерес наблюдался в отношении однокомнатных квартир (+43%), а на вторичном рынке данные показатели распределились примерно одинаково между квартирами различной комнатности (от +38% до +48%).
Интересно, что квартиры повышенной комфортности представляют собой достаточно неоднородную группу объектов в масштабах страны. Так, двухкомнатная квартира повышенной комфортности на Малой Бронной улице в Москве площадью 72 квадратных метра обойдется покупателю примерно в 130 млн. рублей, в то время как стоимость квартиры такой же площади в данном сегменте в микрорайоне Горский Новосибирска составит 13 млн рублей. При этом среди ключевых факторов, влияющих на стоимость квартир этого класса можно отметить территориальное положение, окружение и инфраструктура, спектр оказываемых дополнительных услуг (консьерж-сервис, подземный паркинг, закрытая территория с видеонаблюдением, и т.д). Также характерно, что на данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой — за год в продаже появилось на 58% больше объектов такого формата.
В среднем по итогам прошлого месяца на вторичном рынке объекты недвижимости повышенной комфортности можно было приобрести за 3,3 млн рублей, что на 12% выше чем в ноябре 2019 года. Наиболее существенный рост цен зафиксирован в отношении четырехкомнатных квартир — на 29%, средняя стоимость которых превысила 9,5 млн рублей. В новостройках квартиры бизнес-класса в среднем обходились на 16% дороже, чем в прошлом году — в 5,5 млн рублей. Стоимость новых четырехкомнатных квартир составила почти 18 млн рублей (на 24% выше, чем в ноябре 2019).
«Уверенный рост спроса на квартиры в новостройках бизнес-класса и премиум-класса говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности этих сегментов несмотря на сложную ситуацию в экономике. Это обусловлено широким выбором качественных проектов, подпадающих под действие программы льготной ипотеки (около 16% от общего объема предложения на рынке по данным Colliers International) на фоне снижения ставок по вкладам. Среди других причин активного интереса к такому жилью можно назвать повышенный отложенный спрос, ажиотаж, вызванный льготной ипотекой, вымывание лотов на рынке, ограниченный объем нового предложения и неустойчивость рубля», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.
Таблица 1. Рынок квартир премиум-класса и его динамика (вся Россия, на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019
|
Тип
|
Комнаты
|
Изменение предложения
|
Изменение спроса
|
Средняя цена, руб.
|
Изменение цены
|
Доля в предложении
|
Доля спроса
|
Вторичка
|
1
|
-21%
|
48%
|
2 363 196
|
5%
|
28%
|
36%
|
Вторичка
|
2
|
-18%
|
40%
|
3 022 703
|
6%
|
37%
|
40%
|
Вторичка
|
3
|
-17%
|
38%
|
4 225 634
|
13%
|
28%
|
21%
|
Вторичка
|
4
|
-8%
|
39%
|
9 506 062
|
29%
|
7%
|
3%
|
Вторичка
|
Св. планировка
|
58%
|
196%
|
5 592 487
|
23%
|
1%
|
0%
|
Вторичка
|
Всё вместе
|
-18%
|
42%
|
3 312 354
|
12%
|
100%
|
100%
|
Новостройка
|
1
|
-20%
|
43%
|
3 855 426
|
15%
|
38%
|
49%
|
Новостройка
|
2
|
-18%
|
23%
|
5 797 014
|
17%
|
38%
|
35%
|
Новостройка
|
3
|
-14%
|
13%
|
8 754 560
|
19%
|
21%
|
13%
|
Новостройка
|
4
|
-12%
|
4%
|
17 917 901
|
24%
|
3%
|
1%
|
Новостройка
|
Св. планировка
|
-13%
|
82%
|
5 602 079
|
29%
|
1%
|
1%
|
Новостройка
|
Всё вместе
|
-18%
|
31%
|
5 493 020
|
16%
|
100%
|
100%
Премиальное жилье в регионах
За последний год спрос на жилье повышенной комфортности заметнее всего вырос на Урале и в Сибири. Так, в Челябинске его показатели увеличились более чем в 2 раза на вторичку и на 31% на новостройки, в Новосибирске — в 2 раза и на 41%, а в Екатеринбурге — на 66% и в 2,5 раза соответственно. В Новосибирске потребительский интерес возрос на 41% в категории первичной недвижимости, а в категории вторичного жилья – на 104%. Новосибирск и Екатеринбург при этом стали одними из немногих крупных городов, где увеличилось предложение в этом сегменте рынка недвижимости. Также количество объявлений о продаже квартир бизнес- и премиум-класса выросло на вторичном рынке в Москве (+14%), а на рынке новостроек — в Ростове-на-Дону (+90%), Краснодаре (+44%) и Туле (+5%). В остальных крупных городах наблюдается дефицит квартир этого сегмента: по сравнению с ноябрем 2019 года уровень предложения снизился.
В Москве отмечается рекордная на фоне других регионов стоимость квартир повышенной комфортности: средняя цена объекта в столице на вторичном рынке превышает 24 млн рублей, а в новостройках — 16 млн рублей. При этом за год цены в столице на вторичную недвижимость бизнес- и премиум-класса увеличились больше чем в полтора раза. В Санкт-Петербурге подобное жилье обходится в среднем в два с лишним раза дешевле — около 10 млн рублей на вторичном рынке и 8,8 млн в новостройках, хотя уровень цен в культурной столице также поднялся в течение года. Далее следуют приморские южные регионы — в Сочи купить квартиру повышенной комфортности можно за 8 с лишним млн рублей, а в Севастополе — за 6–7 млн рублей. Замыкает пятерку наиболее “дорогих” регионов Нижний Новгород, где средняя цена покупки этого сегмента в новостройке превышает 6 млн рублей. В Новосибирске средняя стоимость жилья в новостройках составляет 4,7 млн рублей, а на вторичном рынке — 4,2 млн рублей. Подробнее — в Табл. 2.
«При условии продления действия программы льготной ипотеки и мягкой политики в отношении режима ограничительных мер наиболее вероятным сценарием представляется сохранение роста цен и числа сделок с более низкими темпами. Также после некоторой паузы в девелоперской активности на рынке премиальной недвижимости ожидается усиление конкуренции по мере вывода новых проектов и новых объемов в уже стартовавших проектах», — добавляет Дмитрий Алексеев.
Таблица 2. Рынок квартир премиум-класса в регионах и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019.
|
Регион
|
Тип квартиры
|
Изменение предложения
|
Изменение спроса
|
Средняя цена, руб.
|
Изменение средней цены
|
Вся Россия
|
Вторичка
|
-18%
|
42%
|
3 312 354
|
12%
|
Вся Россия
|
Новостройка
|
-18%
|
31%
|
5 493 020
|
16%
|
Брянск
|
Вторичка
|
-41%
|
23%
|
2 500 000
|
19%
|
Брянск
|
Новостройка
|
-14%
|
-15%
|
3 003 000
|
42%
|
Волгоград
|
Вторичка
|
-31%
|
37%
|
2 760 000
|
7%
|
Волгоград
|
Новостройка
|
-16%
|
3%
|
3 600 000
|
29%
|
Воронеж
|
Вторичка
|
-30%
|
47%
|
3 450 000
|
26%
|
Воронеж
|
Новостройка
|
-13%
|
5%
|
3 769 893
|
22%
|
Екатеринбург
|
Вторичка
|
4%
|
66%
|
4 500 000
|
13%
|
Екатеринбург
|
Новостройка
|
100%
|
152%
|
5 914 633
|
29%
|
Иркутск
|
Вторичка
|
-33%
|
-13%
|
4 700 000
|
27%
|
Иркутск
|
Новостройка
|
-31%
|
-27%
|
4 650 000
|
33%
|
Казань
|
Вторичка
|
-29%
|
62%
|
5 250 001
|
19%
|
Казань
|
Новостройка
|
-36%
|
28%
|
5 459 381
|
30%
|
Калининград
|
Вторичка
|
-32%
|
43%
|
4 500 000
|
32%
|
Калининград
|
Новостройка
|
-23%
|
18%
|
4 800 214
|
46%
|
Киров
|
Вторичка
|
-25%
|
61%
|
2 350 000
|
7%
|
Киров
|
Новостройка
|
-16%
|
16%
|
3 155 291
|
10%
|
Краснодар
|
Вторичка
|
-20%
|
67%
|
3 400 000
|
6%
|
Краснодар
|
Новостройка
|
44%
|
16%
|
3 186 922
|
18%
|
Красноярск
|
Вторичка
|
-25%
|
45%
|
4 000 000
|
14%
|
Красноярск
|
Новостройка
|
8%
|
31%
|
3 945 000
|
25%
|
Москва
|
Вторичка
|
14%
|
10%
|
24 257 325
|
57%
|
Москва
|
Новостройка
|
-8%
|
75%
|
16 035 100
|
19%
|
Нижний Новгород
|
Вторичка
|
-42%
|
29%
|
4 390 000
|
22%
|
Нижний Новгород
|
Новостройка
|
-33%
|
-3%
|
6 100 000
|
53%
|
Новосибирск
|
Вторичка
|
69%
|
104%
|
4 200 000
|
5%
|
Новосибирск
|
Новостройка
|
28%
|
41%
|
4 700 000
|
22%
|
Омск
|
Вторичка
|
-37%
|
65%
|
3 000 000
|
20%
|
Омск
|
Новостройка
|
-59%
|
14%
|
2 790 000
|
14%
|
Пермь
|
Вторичка
|
-30%
|
28%
|
3 300 000
|
10%
|
Пермь
|
Новостройка
|
-20%
|
38%
|
4 228 120
|
25%
|
Ростов-на-Дону
|
Вторичка
|
-2%
|
62%
|
3 450 000
|
10%
|
Ростов-на-Дону
|
Новостройка
|
90%
|
38%
|
3 560 965
|
12%
|
Самара
|
Вторичка
|
-32%
|
26%
|
3 350 000
|
6%
|
Самара
|
Новостройка
|
-47%
|
7%
|
3 550 000
|
9%
|
Санкт-Петербург
|
Вторичка
|
-22%
|
31%
|
10 400 049
|
28%
|
Санкт-Петербург
|
Новостройка
|
-12%
|
42%
|
8 798 726
|
36%
|
Саратов
|
Вторичка
|
-30%
|
54%
|
2 530 000
|
10%
|
Саратов
|
Новостройка
|
-4%
|
61%
|
2 311 000
|
25%
|
Севастополь
|
Вторичка
|
-21%
|
57%
|
6 672 000
|
28%
|
Севастополь
|
Новостройка
|
-60%
|
-36%
|
6 100 000
|
37%
|
Симферополь
|
Вторичка
|
-20%
|
48%
|
4 700 000
|
9%
|
Симферополь
|
Новостройка
|
-41%
|
15%
|
4 163 487
|
2%
|
Сочи
|
Вторичка
|
-6%
|
51%
|
8 400 000
|
29%
|
Сочи
|
Новостройка
|
-46%
|
39%
|
8 100 000
|
50%
|
Ставрополь
|
Вторичка
|
-20%
|
56%
|
3 250 000
|
18%
|
Ставрополь
|
Новостройка
|
65%
|
4%
|
2 937 600
|
9%
|
Томск
|
Вторичка
|
-27%
|
17%
|
3 900 000
|
28%
|
Томск
|
Новостройка
|
-46%
|
-19%
|
4 415 000
|
30%
|
Тула
|
Вторичка
|
-29%
|
28%
|
4 100 000
|
17%
|
Тула
|
Новостройка
|
5%
|
23%
|
4 086 600
|
31%
|
Тюмень
|
Вторичка
|
-4%
|
22%
|
4 600 000
|
15%
|
Тюмень
|
Новостройка
|
-20%
|
-21%
|
5 300 000
|
28%
|
Ульяновск
|
Вторичка
|
-24%
|
46%
|
2 550 000
|
11%
|
Ульяновск
|
Новостройка
|
-23%
|
-15%
|
3 220 749
|
9%
|
Уфа
|
Вторичка
|
-24%
|
30%
|
4 150 000
|
9%
|
Уфа
|
Новостройка
|
-40%
|
35%
|
4 140 000
|
18%
|
Челябинск
|
Вторичка
|
-24%
|
115%
|
2 359 953
|
5%
|
Челябинск
|
Новостройка
|
-9%
|
31%
|
3 326 803
|
44%
|
Ярославль
|
Вторичка
|
-30%
|
30%
|
3 160 000
|
15%
|
Ярославль
|
Новостройка
|
-45%
|
12%
|
3 554 100
|
15%