Резко вырос спрос на комфортное и дорогое жилье в Новосибирске

На данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой

Бум на рынке жилой недвижимости, который прослеживается в течение последнего полугодия, коснулся и более дорогого ценового сегмента, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Спрос на такие квартиры в новостройках вырос на 31% по отношению к прошлому году, а на вторичном рынке рост составил 42%. Средние цены также повысились — на 12% на вторичном рынке и на 16% в новостройках. В Новосибирске интерес к жилью повышенной комфортности увеличился на 104% в сегменте вторичной недвижимости, а в категории новостроек – на 41%.

Тенденции рынка жилья бизнес- и премиум класса в России

За последний год спрос* на жилье повышенной комфортности (бизнес- и премиум-класса) в новостройках вырос на 31% в масштабах страны. На вторичном рынке всплеск интереса потенциальных покупателей был еще заметнее (+42%). Примечательно, что динамика спроса также зависима от комнатности и вида планировки жилья. Так, в категории новостроек наиболее значительный потребительский интерес наблюдался в отношении однокомнатных квартир (+43%), а на вторичном рынке данные показатели распределились примерно одинаково между квартирами различной комнатности (от +38% до +48%).

Интересно, что квартиры повышенной комфортности представляют собой достаточно неоднородную группу объектов в масштабах страны. Так, двухкомнатная квартира повышенной комфортности на Малой Бронной улице в Москве площадью 72 квадратных метра обойдется покупателю примерно в 130 млн. рублей, в то время как стоимость квартиры такой же площади в данном сегменте в микрорайоне Горский Новосибирска составит 13 млн рублей. При этом среди ключевых факторов, влияющих на стоимость квартир этого класса можно отметить территориальное положение, окружение и инфраструктура, спектр оказываемых дополнительных услуг (консьерж-сервис, подземный паркинг, закрытая территория с видеонаблюдением, и т.д). Также характерно, что на данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой — за год в продаже появилось на 58% больше объектов такого формата.

В среднем по итогам прошлого месяца на вторичном рынке объекты недвижимости повышенной комфортности можно было приобрести за 3,3 млн рублей, что на 12% выше чем в ноябре 2019 года. Наиболее существенный рост цен зафиксирован в отношении четырехкомнатных квартир — на 29%, средняя стоимость которых превысила 9,5 млн рублей. В новостройках квартиры бизнес-класса в среднем обходились на 16% дороже, чем в прошлом году — в 5,5 млн рублей. Стоимость новых четырехкомнатных квартир составила почти 18 млн рублей (на 24% выше, чем в ноябре 2019).

«Уверенный рост спроса на квартиры в новостройках бизнес-класса и премиум-класса говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности этих сегментов несмотря на сложную ситуацию в экономике. Это обусловлено широким выбором качественных проектов, подпадающих под действие программы льготной ипотеки (около 16% от общего объема предложения на рынке по данным Colliers International) на фоне снижения ставок по вкладам. Среди других причин активного интереса к такому жилью можно назвать повышенный отложенный спрос, ажиотаж, вызванный льготной ипотекой, вымывание лотов на рынке, ограниченный объем нового предложения и неустойчивость рубля», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.

Таблица 1. Рынок квартир премиум-класса и его динамика (вся Россия, на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019

Тип Комнаты Изменение предложения Изменение спроса Средняя цена, руб. Изменение цены Доля в предложении Доля спроса Вторичка 1 -21% 48% 2 363 196 5% 28% 36% Вторичка 2 -18% 40% 3 022 703 6% 37% 40% Вторичка 3 -17% 38% 4 225 634 13% 28% 21% Вторичка 4 -8% 39% 9 506 062 29% 7% 3% Вторичка Св. планировка 58% 196% 5 592 487 23% 1% 0% Вторичка Всё вместе -18% 42% 3 312 354 12% 100% 100% Новостройка 1 -20% 43% 3 855 426 15% 38% 49% Новостройка 2 -18% 23% 5 797 014 17% 38% 35% Новостройка 3 -14% 13% 8 754 560 19% 21% 13% Новостройка 4 -12% 4% 17 917 901 24% 3% 1% Новостройка Св. планировка -13% 82% 5 602 079 29% 1% 1% Новостройка Всё вместе -18% 31% 5 493 020 16% 100% 100%

Премиальное жилье в регионах

За последний год спрос на жилье повышенной комфортности заметнее всего вырос на Урале и в Сибири. Так, в Челябинске его показатели увеличились более чем в 2 раза на вторичку и на 31% на новостройки, в Новосибирске — в 2 раза и на 41%, а в Екатеринбурге — на 66% и в 2,5 раза соответственно. В Новосибирске потребительский интерес возрос на 41% в категории первичной недвижимости, а в категории вторичного жилья – на 104%. Новосибирск и Екатеринбург при этом стали одними из немногих крупных городов, где увеличилось предложение в этом сегменте рынка недвижимости. Также количество объявлений о продаже квартир бизнес- и премиум-класса выросло на вторичном рынке в Москве (+14%), а на рынке новостроек — в Ростове-на-Дону (+90%), Краснодаре (+44%) и Туле (+5%). В остальных крупных городах наблюдается дефицит квартир этого сегмента: по сравнению с ноябрем 2019 года уровень предложения снизился.

В Москве отмечается рекордная на фоне других регионов стоимость квартир повышенной комфортности: средняя цена объекта в столице на вторичном рынке превышает 24 млн рублей, а в новостройках — 16 млн рублей. При этом за год цены в столице на вторичную недвижимость бизнес- и премиум-класса увеличились больше чем в полтора раза. В Санкт-Петербурге подобное жилье обходится в среднем в два с лишним раза дешевле — около 10 млн рублей на вторичном рынке и 8,8 млн в новостройках, хотя уровень цен в культурной столице также поднялся в течение года. Далее следуют приморские южные регионы — в Сочи купить квартиру повышенной комфортности можно за 8 с лишним млн рублей, а в Севастополе — за 6–7 млн рублей. Замыкает пятерку наиболее “дорогих” регионов Нижний Новгород, где средняя цена покупки этого сегмента в новостройке превышает 6 млн рублей. В Новосибирске средняя стоимость жилья в новостройках составляет 4,7 млн рублей, а на вторичном рынке — 4,2 млн рублей. Подробнее — в Табл. 2.

«При условии продления действия программы льготной ипотеки и мягкой политики в отношении режима ограничительных мер наиболее вероятным сценарием представляется сохранение роста цен и числа сделок с более низкими темпами. Также после некоторой паузы в девелоперской активности на рынке премиальной недвижимости ожидается усиление конкуренции по мере вывода новых проектов и новых объемов в уже стартовавших проектах», — добавляет Дмитрий Алексеев.

Таблица 2. Рынок квартир премиум-класса в регионах и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020 vs ноябрь 2019.