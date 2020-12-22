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Судится с прокурорами из-за положения рук заключенных ФСИН Новосибирска

13:45 22.12.2020 Фото: pixabay
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Административный истец, не согласен с протестом прокурора, считает, что приказ начальника исправительного учреждения о порядке передвижения осужденных соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации

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Административный истец, не согласен с протестом прокурора

ФКУ «Исправительная колония №8 ГУ ФСИН по Новосибирской области» обратилось в суд с административным исковым заявлением к Новосибирской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в котором просит признать незаконным и отменить протест прокурора об исключении из приказа начальника исправительной колонии №8 требования о положении рук осужденных за спиной при передвижении на территории колонии.

Иск мотивирован, тем, что в соответствии с приказом начальника исправительного учреждения, передвижение групп осужденных по территории колонии осуществляется строем с положением рук сзади, с целью профилактики передачи запрещенных предметов между осужденными. Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принес в адрес исправительного учреждения протест, в котором требует изменить приказ, исключив из него требование о положении рук осужденных за спиной при передвижении по территории колонии.

Административный истец, не согласен с протестом прокурора, считает, что приказ начальника исправительного учреждения о порядке передвижения осужденных соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, в том числе Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России №295 от 16.12.2016 года

Источник: Калининский суд

зона ИК-8 колония суд
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