Судится с прокурорами из-за положения рук заключенных ФСИН Новосибирска

Административный истец, не согласен с протестом прокурора, считает, что приказ начальника исправительного учреждения о порядке передвижения осужденных соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации

Административный истец, не согласен с протестом прокурора

ФКУ «Исправительная колония №8 ГУ ФСИН по Новосибирской области» обратилось в суд с административным исковым заявлением к Новосибирской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в котором просит признать незаконным и отменить протест прокурора об исключении из приказа начальника исправительной колонии №8 требования о положении рук осужденных за спиной при передвижении на территории колонии.

Иск мотивирован, тем, что в соответствии с приказом начальника исправительного учреждения, передвижение групп осужденных по территории колонии осуществляется строем с положением рук сзади, с целью профилактики передачи запрещенных предметов между осужденными. Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принес в адрес исправительного учреждения протест, в котором требует изменить приказ, исключив из него требование о положении рук осужденных за спиной при передвижении по территории колонии.

Административный истец, не согласен с протестом прокурора, считает, что приказ начальника исправительного учреждения о порядке передвижения осужденных соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, в том числе Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России №295 от 16.12.2016 года

Источник: Калининский суд