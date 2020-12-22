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Нашли 1,5 кг наркотиков в доме жителя Новосибирской области. Ему грозит 10 лет

13:34 22.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Как пояснил задержанный, данный наркотик он собрал на окраине поселка и хранил для личного употребления.

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Было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения

8 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГНК ОМВД России по Мошковскому району был установлен и задержан ранее не судимый 43-летний житель рабочего поселка Станционно-Ояшинский. У которого в ходе осмотра дома было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана весом 1554 грамма. Как пояснил задержанный, данный наркотик он собрал на окраине поселка и хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: МВД

арест изъятие марихуана мера пресечения наркотические вещества
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