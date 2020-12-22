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Зарезал друга ножом. Застал его с любимой в постели рецидивист в Новосибирске

13:20 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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После совершенного преступления женщина позвонила в скорую помощь.

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Мужчина из ревности зарезал соперника

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении ранее судимого 52-летнего жителя Октябрьского района.

По данным следствия, 19 декабря 2020 года в вечернее время обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки в квартире своего 37-летнего товарища. В какой-то момент спиртное закончилось, и обвиняемый решил сходить в магазин. Когда он вернулся, то увидел, что его возлюбленная совместно с его товарищем находятся в кровати. Движимый чувством ревности, мужчина взял нож и нанес обидчику 7 ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления женщина позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили следователю СКР.

Следователи предъявили фигуранту обвинение. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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