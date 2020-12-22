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Минобороны показало видео десантирования морпехов в формате 360 градусов. Вы должны это видеть

14:00 22.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Съемка сделана в ходе практического занятия с курсантами училища.

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Благодаря новому формату создается впечатление полного погружения в происходящее на экране

У пользователей интернета появилась уникальная возможность увидеть десантирование курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К. Рокоссовского на видео в формате 360 градусов.

Съемка сделана в ходе практического занятия с курсантами училища. Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикреплённой к защитному шлему курсанта. Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально «крутя головой», увидеть, как курсант десантируется и ведет ответный огонь из автомата с подвесной системы парашюта.

Благодаря новому формату создается впечатление полного погружения в происходящее на экране. Максимальный эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенске Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 училище подготовило более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 41 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время ДВОКУ единственное училище в стране, ведущее подготовку командиров взводов для горных и арктических подразделений Сухопутных войск, а также училище готовит офицеров морской пехоты.

Источник: function

3d видео десантирование погружение в реальность
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От редакции

Красота?

Ага, 22 декабря 2020 14:26
И где 360 градусов? Один и тот же горизонт.)

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