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СК требует арестовать следователя МВД Александра Артемьева за получение взятки

15:00 22.12.2020 Фото: Pixabay
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По одному делу с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС о проведении служебной проверки

Следственный комитет требует арестовать старшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда столицы, куда поступило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

"В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу, подозреваемому по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в суде, не уточнив других деталей. Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что Артемьев - старший следователь первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве.

"По одному делу с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев, который подозревается по ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взятке в особо крупном размере")", - заключил собеседник агентства. В пресс-службе Преображенского суда ТАСС подтвердили поступление ходатайства следствия об аресте Ярцева.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС о проведении служебной проверки. "В случае установления виновности сотрудника он будет уволен из органов внутренних дело по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС

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