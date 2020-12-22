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Станет ежедневной на новогодние праздники электричка Новосибирск- Новокузнецк

14:15 22.12.2020 Фото: pxhere
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С расписанием скорого поезда "Экспресс" №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк можно ознакомиться на сайте компании "Кузбасс-пригород", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или в билетных кассах.

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Перед отправлением в рейс вагоны поезда проходят обязательную противоэпидемическую обработку

С 25 декабря по 10 января скорый поезд №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк будет курсировать ежедневно

С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года скорый поезд "Экспресс" №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк будет курсировать ежедневно. Исключение составит 1 января 2021 года – в этот день поезд традиционно курсировать не будет.

Изменение периодичности курсирования поезда №857/858 связано с ежегодным сезонным повышением спроса на поездки в Новосибирск из Новокузнецка и в обратном направлении. Билеты на скорый поезд можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Западно-Сибирской железной дороги за 10 суток до отправления поезда в рейс.

Отметим, что перед отправлением в рейс вагоны поезда проходят обязательную противоэпидемическую обработку специальными дезинфицирующими средствами. Проводники работают в средствах индивидуальной защиты, в пути следования каждые два часа проводится обработка поверхностей (ручки, поручни, столики, подоконники и санитарные комнаты). Компания "Кузбасс-пригород" просит пассажиров соблюдать масочный режим на всем пути следования.

С расписанием скорого поезда "Экспресс" №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк можно ознакомиться на сайте компании "Кузбасс-пригород", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или в билетных кассах.

2021 билеты Кузбасс-Новосибирск новогодние праздники продажа за 10 суток электричка
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От редакции

Удобно?

Аноним, 22 декабря 2020 14:53
НВР:
Чем? Она даже не у нас и не по южной ветке ходит!

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