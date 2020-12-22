Назвал фатальную ошибку лечения COVID-19 дома врач из "красной зоны"

Специалист посоветовал внимательней относиться к своему состоянию: если через 2-3 дня симптомы не уходят, надо вызвать врача, сделать КТ, чтобы оценить состояние легких, можно через неделю.

Большинство людей доводят себя до реанимации сами

Анестезиолог и реаниматолог Алок Мишра, который работает в "красной зоне" Центральной городской больницы Каспийска в Дагестане, предупредил о том, что чаще всего в реанимацию попадают "посидевшие" на антибиотиках пациенты.

По словам врача, большинство людей доводят себя до реанимации сами, принимая лошадиные дозы антибиотиков и затягивая с госпитализацией. Иногда им в этом "помогают" родственники. В итоге пациенты доходят до врачей с легкими, "забитыми тромбами".

- Например, на днях мы потеряли женщину, которую дети ни в коем случае не пускали в больницу. Сказали "мама, мы будем сами вас лечить". К нам она поступила через 2-3 недели такого лечения с иммунитетом, буквально "выжженным" антибиотиками, - пояснил Алок Мишра в интервью KP.Ru.

Специалист посоветовал внимательней относиться к своему состоянию: если через 2-3 дня симптомы не уходят, надо вызвать врача, сделать КТ, чтобы оценить состояние легких, можно через неделю.

Ранее врачи неоднократно предупреждали о бесполезности антибиотиков при коронавирусе. Так, по словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова, антибиотики допустимы, например, если пневмонию вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Против вирусов, живущих внутри клеток, антибиотики бессильны. В любом случае решение принимает только лечащий врач.